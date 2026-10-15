La industria de la moda atraviesa un nuevo cambio. Seán McGirr dejará su puesto como director creativo de Alexander McQueen, después de tres años al frente de la casa británica. La noticia fue confirmada este jueves 15 de octubre de 2026 mediante un comunicado oficial de Kering, grupo de lujo propietario de la firma.

McGirr llegó a Alexander McQueen en 2023 para suceder a Sarah Burton, con el objetivo de aportar una nueva visión creativa sin perder la identidad y el legado de su fundador, Lee Alexander McQueen.

Seán McGirr deja Alexander McQueen después de tres años como director creativo: ¿qué pasó? Lexie Moreland/WWD via Getty Images

¿Por qué Seán McGirr deja Alexander McQueen?

Aunque no se ha revelado una razón específica de su salida, Luca de Meo, director ejecutivo de Kering, agradeció al diseñador por su trabajo y explicó que la compañía busca establecer una nueva dirección para la firma, apoyándose en su legado de sastrería, creatividad y rebeldía.

Por su parte, Gianfranco D’Attis, presidente y CEO de Alexander McQueen, reconoció la contribución del creativo irlandés, destacando que su trabajo permitió reconectar a la marca con Londres y su energía cultural. McGirr también se pronunció sobre su partida, asegurando sentirse orgulloso de la visión desarrollada junto a su equipo y agradecido con los artesanos y colaboradores de la casa.

Seán McGirr deja Alexander McQueen después de tres años como director creativo: ¿qué pasó? Dave Benett/Dave Benett/Getty Images

Hasta el momento, Kering no ha anunciado quién reemplazará a Seán McGirr, aunque confirmó que revelará próximamente el nuevo liderazgo creativo. Su salida ocurre semanas después de la presentación de la colección primavera-verano 2027, con la que Alexander McQueen regresó al calendario de London Fashion Week.