Desde sus elegantes vestidos, hasta sus looks deportivos y desenfadados, la princesa Diana tenía una sorprendente habilidad para convertir cualquier prenda en una declaración de estilo, su guardarropa estaba lleno de piezas que rompían con las reglas tradicionales de la realeza, y una de ellas eran los ugly sweater o suéteres de Navidad extravagantes.

Antes de que los suéteres de Navidad fueran una tendencia anual de las fiestas decembrinas, la madre del príncipe William y el príncipe Harry, ya sabía cómo llevarlos con gran estilo y elegancia.

¿Cuáles fueron los mejores suéteres navideños de la princesa Diana?

Los diseños con estampados llamativos, figuras invernales y detalles poco convencionales reflejaban una faceta más relajada de su personalidad, alejada de la formalidad que acompañaba sus compromisos oficiales, así incorporó la princesa Diana los suéteres navideños a su impecable estilismo.

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El suéter de ovejas blancas y una negra que la princesa Diana convirtió en icónico

Sin duda, se trata de una de las prendas más recordadas de su clóset, el famoso suéter rojo con ovejas blancas y una negra, diseñado por Sally Muir y Joanna Osborne, de la firma Warm & Wonderful, fascinó por su divertido y poco convencional diseño.

Diana lo lució por primera vez en junio de 1981, durante un partido de polo en Windsor, cuando todavía era Lady Diana Spencer y estaba comprometida con el entonces príncipe Carlos, y lo volvió a llevar en 1983, y causó tanto revuelo, que actualmente forma parte de la colección del Museo Victoria y Alberto del Reino Unido.

La obsesión de la princesa Diana por los suéteres navideños más extravagantes Anadolu/Anadolu Agency via Getty Images

El suéter peruano de Inca de la princesa Diana

Otro de los suéteres más recordados de Diana fue un colorido diseño peruano de The Peruvian Shop, con el que fue fotografiada en 1981 en Balmoral, previo a su boda con Carlos, y es que lejos de apostar por la sobriedad, la princesa se atrevió con una explosión de colores y un estampado llamativo que contrastaba con el estilo más discreto del entonces príncipe Carlos. Una vez más, demostró que no tenía miedo de arriesgarse con la moda, sino imponerla.

La obsesión de la princesa Diana por los suéteres navideños más extravagantes Tim Graham/Getty Images

Los suéteres más atrevidos de Lady Di

En 1982, durante su embarazo del príncipe William, Diana sorprendió con un llamativo suéter de la diseñadora australiana Jenny Kee, que tenía un enorme koala tejido al centro, la prenda fue un regalo del primer ministro de Nueva Gales del Sur, captó la atención internacional y se convirtió en otro ejemplo de su gusto por los diseños originales y coloridos, muy alejados de la tradicional sobriedad real.

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La obsesión de la princesa Diana por los suéteres navideños más extravagantes Tim Graham/Getty Images

Estas elecciones demostraron que su estilo no se limitaba a los vestidos de diseñador, los trajes sastre o los elegantes abrigos para la temporada, también disfrutaba de incorporar piezas llenas de personalidad, capaces de romper con la imagen seria y solemne que tradicionalmente acompañaba a la monarquía británica.