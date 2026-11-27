Un árbol de Navidad artificial puede convertirse en el protagonista de la decoración si se trabaja con paciencia desde el momento en que se monta. Aunque algunos modelos tienen un follaje más realista que otros, hay técnicas de estilismo que ayudan a darles volumen, profundidad y un aspecto más natural.

La clave está en no limitarse a abrir las ramas hacia los lados. Para conseguir un árbol frondoso, es necesario separar cada punta, cubrir los huecos y distribuir los adornos en distintos niveles.

1. Abre las ramas una por una para darle volumen

El primer paso es dedicar tiempo a acomodar el follaje. Si las ramas permanecieron comprimidas durante el almacenamiento, es probable que se vean planas o agrupadas.

Comienza desde la parte inferior y trabaja sección por sección, antes de colocar la siguiente.

- Separa las ramas principales para que no queden pegadas entre sí.

- Abre las puntas pequeñas en diferentes direcciones.

- Levanta algunas ramas ligeramente hacia arriba y deja otras orientadas hacia los lados.

- Evita que todas las puntas queden alineadas en una sola dirección.

Es importante separar cada rama para aumentar el follaje del árbol. Getty Images

La irregularidad es importante: los árboles naturales no tienen una silueta perfectamente simétrica, por lo que variar la posición de las ramas ayuda a conseguir un resultado más realista.

2. Trabaja desde el interior para ocultar el tronco

Uno de los secretos para que un árbol artificial parezca más frondoso es abrir las ramas que están cerca del tronco.

Estas ramas internas ayudan a cubrir el poste central, los cables y los espacios vacíos que suelen notarse cuando se observa el árbol de frente.

Levanta algunas puntas interiores y acomódalas en distintas direcciones. Después, distribuye las ramas intermedias para que el follaje se vea continuo desde el centro hasta el exterior.

No es necesario que todas las ramas queden perfectamente ordenadas: lo importante es que no se formen huecos evidentes.

3. Rellena los espacios vacíos con follaje adicional

Si después de abrir las ramas todavía quedan zonas poco pobladas, puedes recurrir a pequeños complementos decorativos.

Las ramas artificiales adicionales, los picks de pino o los ramitos de follaje pueden ayudar a cubrir áreas específicas. Elige materiales que tengan un tono similar al del árbol para que se integren visualmente.

También puedes incorporar ramas con piñas o pequeños detalles naturales, siempre que mantengan una proporción adecuada con el tamaño del árbol.

La recomendación es colocar estos elementos en los huecos más visibles y evitar saturar una sola zona.

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4. Distribuye las esferas por tamaño para crear profundidad

Una vez que el árbol tenga una forma equilibrada, llega el momento de decorar.

Para conseguir una apariencia profesional, utiliza esferas de diferentes tamaños y distribúyelas en capas.

Esferas grandes: en el interior y las zonas amplias

Las esferas grandes pueden colocarse cerca del tronco o en espacios amplios entre las ramas. Además de aportar color, ayudan a llenar visualmente los huecos.

Procura no concentrarlas todas en la parte inferior: distribúyelas de manera equilibrada a lo largo del árbol.

Esferas medianas: para conectar la decoración

Las esferas medianas funcionan como un puente entre los adornos grandes y los pequeños. Colócalas en diferentes niveles, alternando colores y acabados para que el conjunto tenga continuidad.

Esferas pequeñas: en las puntas

Los adornos pequeños son ideales para las ramas exteriores, donde pueden aportar brillo sin sobrecargar el follaje.

También puedes reservar algunas esferas pequeñas para completar espacios que se vean vacíos después de terminar la decoración.

Mezclar diferentes texturas le dará profundidad al árbol. Getty Images

5. Combina acabados para que el árbol parezca más natural

Una decoración con esferas del mismo acabado puede verse uniforme, pero mezclar texturas aporta profundidad.

Combina adornos brillantes con otros mate, satinados o ligeramente transparentes. Si buscas una estética elegante, elige una paleta de dos o tres colores y repítela a lo largo del árbol.

Las cintas, los lazos y las ramas decorativas también pueden ayudar a crear movimiento. En lugar de colocarlos únicamente en la superficie, intégralos entre las ramas para que parezcan parte del conjunto.

6. Revisa el árbol desde distintos ángulos

Antes de dar por terminada la decoración, aléjate unos pasos y observa el árbol desde distintos puntos de la habitación.

Busca zonas donde el tronco se vea demasiado, espacios vacíos o acumulaciones de adornos. Ajusta las ramas y cambia de lugar algunas esferas hasta conseguir una distribución equilibrada.

Si el árbol se encuentra en una esquina, dedica especial atención a la parte visible desde el frente y los laterales. Si está en el centro de la habitación, asegúrate de que la decoración tenga continuidad alrededor de toda la estructura.

El secreto de un árbol artificial con apariencia natural

Un árbol frondoso no depende únicamente de la cantidad de ramas o adornos, sino de cómo se distribuyen.

Abrir cada punta, trabajar desde el interior, rellenar los huecos y decorar por capas son técnicas sencillas que pueden transformar incluso un árbol artificial sencillo.

La paciencia es el mejor recurso: dedicar tiempo al follaje antes de colocar las esferas hará que el resultado final se vea más abundante, armonioso y elegante