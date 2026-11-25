En la Cineteca Nacional Chapultepec, las vigas de concreto de la antigua nave industrial siguen a la vista. Debajo de ellas, un corredor iluminado por tragaluces conecta los volúmenes revestidos de madera que albergan las salas de cine. Esa convivencia entre la estructura original y su nuevo uso le valió al proyecto la Medalla de Oro de la XIX Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana.

¿Por qué ganó la Cineteca Nacional Chapultepec la Medalla de Oro?

La obra fue distinguida en la categoría Resignificación del Patrimonio Arquitectónico, que reconoce en este caso la manera en que un edificio industrial adquirió una nueva función pública. La premiación se realizó el 23 de noviembre de 2026 en el Castillo de Chapultepec, como parte de la bienal organizada por la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana (FCARM).

Cineteca Nacional Chapultepec gana Medalla de Oro en la Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana IG: cinetecanacionalmx

El proyecto estuvo a cargo del arquitecto Mauricio Rocha Iturbide, con la colaboración de Annik Keoseyan. La intervención aprovechó las instalaciones de la antigua ensambladora de armas del Campo Militar 1-F e incorporó salas de proyección, terrazas y espacios de convivencia. Las columnas y vigas que todavía se ven al recorrer el recinto permiten reconocer el pasado industrial del edificio.

¿Dónde está la Cineteca Nacional Chapultepec y qué hay en esta sede?

La Cineteca abrió sus puertas el 24 de septiembre de 2024 en avenida Vasco de Quiroga 1345, dentro de la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. Cuenta con ocho salas y un foro al aire libre. Una de ellas, la sala Dirección, tiene tanto proyección digital como un proyector de 35 milímetros, que permite exhibir películas en ese formato.

El cambio se entiende al recorrer el lugar. Los pasillos y las áreas abiertas permiten quedarse antes o después de una función, y la antigua nave sigue siendo reconocible desde el corredor principal. La obra premiada encontró así un lugar para el cine dentro de la historia del edificio.