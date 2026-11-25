La ex Miss Universo, Andrea Meza, generó preocupación luego de que fuera hospitalizada de emergencia, generando preocupación entre sus seguidores, quienes han estado al pendiente de la salud de la reina de belleza.

La también modelo y conductora de televisión finalmente rompió el silencio y compartió cuáles fueron los síntomas que la llevaron al hospital, además de revelar cómo se encuentra actualmente, y también aprovechó para aclarar las especulaciones sobre un supuesto embarazo.

¿Qué le pasó a Andrea Meza, por qué fue hospitalizada de emergencia?

El episodio ocurrió el martes 17 de noviembre, minutos antes de que comenzara una nueva transmisión de La mesa caliente, programa de Telemundo en el que Andrea Meza participa como conductora.

Su compañera, Verónica Bastos, explicó a la audiencia que Andrea manifestó que se sentía mal, por lo que el equipo solicitó la intervención de los servicios médicos de la cadena, y tras una revisión, el personal de salud decidió que era mejor trasladarla al hospital.

La ex Miss Universo estuvo bajo observación y le realizaron varios exámenes médicos para determinar el problema de salud.

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Andrea Meza explica cuál es su estado de salud tras ser hospitalizada

Días después de este episodio, Andrea regresó a su trabajo, y durante la transmisión explicó con detalles sus síntomas y su estado de salud actual.

“Pues llevo ya semanas sintiéndome mal, con muchas migrañas, con ganas de vomitar”, contó, y explicó que aunque llegó a pensar que se trataba de un embarazo, los resultados fueron negativos: “Pensaban que a lo mejor estaba embarazada, pero no”.

La exreina de belleza contó que sus síntomas empeoraron repentinamente mientras trabajaba en el foro de televisión, impidiéndole continuar con normalidad.

“El martes me puse muy mal aquí, no podía abrir los ojos, me sentía la verdad muy, muy mal y la enfermera, como ya tenía días quejándome, dijo lo mejor es que vengan los médicos, que te revisen y que te den lo que necesitas”.

Y aunque aseguró que se siente mucho mejor, Andrea aún desconoce el origen de sus síntomas y deberá someterse a nuevas valoraciones médicas.

“Me mandaron con un neurólogo para que me hagan estudios y ver que todo esté bien, pero me dieron medicamento y ya me siento divina de verdad”, señaló.

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