La espera está por terminar. Este martes 24 de noviembre, Miss Universo 2026 celebra su gran final en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde 116 candidatas de distintos países y territorios se disputan una de las coronas más reconocidas de los certámenes de belleza.

La edición número 75 tiene un significado especial para México. Por un lado, María Vargas busca conseguir la quinta corona para nuestro país; por otro, Fátima Bosch se prepara para cerrar uno de los capítulos más importantes de su vida con su último desfile como Miss Universo y la coronación de su sucesora.

Después de varios días de actividades, entrevistas y competencias preliminares, las aspirantes regresarán al escenario para enfrentarse a las últimas etapas del certamen. Las pasarelas en traje de baño y vestido de noche, así como las rondas de preguntas y respuestas, serán decisivas para conocer a la nueva reina de belleza.

En CARAS México te compartimos todos los detalles de la gran final de Miss Universo 2026, minuto a minuto: desde los looks más espectaculares de la noche y la participación de México hasta el momento de la coronación.

Miss Universo 2026 EN VIVO: minuto a minuto de la gran final

Fátima Bosch se despide de Miss Universo con un emotivo video

A unas horas de entregar la corona, Fátima Bosch compartió, en colaboración con la organización de Miss Universo, un emotivo video en el que se reencuentra simbólicamente con la joven que alguna vez soñó con convertirse en reina de belleza.

La producción presenta dos versiones de la mexicana frente a frente: una con un espectacular vestido rojo, su corona y la banda de Miss Universo, y otra con jeans, un suéter de rombos y lentes. El encuentro representa la transformación personal que ha experimentado desde que comenzó su camino hacia el certamen internacional.

«La corona nunca fue toda la historia», se lee en la publicación compartida en Instagram, que pone en perspectiva el crecimiento personal de la tabasqueña más allá del título que conquistó en 2025.

Con este video, Fátima Bosch comienza a despedirse de su reinado, previo a su última aparición en el escenario como Miss Universo y al momento en que entregará la corona a su sucesora.

María Vargas busca la quinta corona de Miss Universo para México

Originaria de Zapopan, Jalisco, María Guadalupe Vargas Naranjo es la encargada de representar a México en esta edición. A sus 28 años, la modelo y empresaria, quien estudió Negocios Internacionales en la Universidad de Guadalajara, tiene la posibilidad de conseguir un triunfo consecutivo para nuestro país.

Su llegada a Miss Universo es el resultado de varios años de preparación y participación en certámenes nacionales, una trayectoria que culminó en agosto de 2026, cuando recibió el título de Miss Universe México.

De coronarse esta noche, se sumaría a la lista de mexicanas que han conquistado el título internacional: Lupita Jones, Ximena Navarrete, Andrea Meza y Fátima Bosch.

¿Quién es María Vargas, la representante de México? Cuándo y dónde ver Miss Universo 2026 IG: missuniverse.mexico

19:00 horas | Comienza la gran final de Miss Universo 2026

La edición 75 de Miss Universo tiene como escenario el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. Esta noche se definirá quién será la sucesora de Fátima Bosch, en una ceremonia que conmemora el aniversario de diamante del certamen internacional de belleza.

La expectativa del público mexicano se centra en María Vargas, quien busca conseguir la quinta corona para México.

¡México avanza al Top 30 de Miss Universo 2026!

María Vargas continúa en la competencia por la corona de Miss Universo 2026. La representante de México consiguió un lugar entre las 30 candidatas clasificadas durante la primera selección de la gran final, que se celebra en Puerto Rico.

Con este resultado, la jalisciense está un paso más cerca de conquistar la quinta corona para México y convertirse en la sucesora de Fátima Bosch. Ahora deberá demostrar su dominio escénico en las siguientes etapas del certamen para asegurar su permanencia en la competencia.

Las 30 semifinalistas participarán en la pasarela en traje de baño antes de que se anuncie el Top 12.

¿A qué hora empieza Miss Universo 2026?

La gran final de Miss Universo 2026 se llevará a cabo este martes 24 de noviembre en Puerto Rico. Los horarios de transmisión para México son los siguientes:



18:00 horas: antesala y cobertura especial del certamen.



19:00 horas: inicio de la gran final y ceremonia de coronación.

Ambos horarios corresponden al tiempo del centro de México.

¿Dónde ver Miss Universo 2026 EN VIVO desde México?

El público mexicano podrá seguir la gran final de Miss Universo 2026 a través de Telemundo Internacional, disponible en distintos sistemas de televisión de paga, y mediante la plataforma de streaming Universal+.

Asimismo, las redes sociales oficiales de Miss Universo compartirán algunos de los momentos más destacados de la ceremonia, las apariciones de las candidatas y los resultados de la competencia.

Sigue esta cobertura de CARAS México para conocer en tiempo real quiénes avanzan a las siguientes etapas, cómo se desarrolla la participación de María Vargas y quién se convierte en la sucesora de Fátima Bosch.