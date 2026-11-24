Hay elementos que anuncian la llegada de la Navidad sin necesidad de un árbol iluminado o un nacimiento. El muérdago es uno de ellos. Sus ramas verdes, acompañadas de pequeñas bayas blancas, suelen colocarse en puertas, arcos y rincones especiales de la casa. Y, por supuesto, es el protagonista de una de las costumbres más conocidas de la temporada: besarse debajo de él.

Pero ¿por qué esta planta se convirtió en un símbolo navideño? Su historia es mucho más antigua que la tradición de los besos y está relacionada con creencias de protección, fertilidad, buena fortuna y renovación. Hoy, además de su significado romántico, el muérdago se ha convertido en un recurso decorativo que aporta un aire natural y elegante a los espacios.

¿Cuál es el origen del muérdago y por qué se relaciona con la Navidad?

El muérdago europeo, conocido científicamente como Viscum album, es una planta hemiparásita que crece sobre las ramas de otros árboles. Aunque tiene hojas verdes y puede realizar fotosíntesis, depende de su planta huésped para obtener agua y minerales.

Su apariencia particular —con ramas que permanecen verdes durante el invierno y bayas blancas— contribuyó a que distintas culturas le atribuyeran propiedades simbólicas. En la Antigüedad, se relacionó con la fertilidad, la protección y la buena fortuna.

El naturalista romano Plinio el Viejo describió ceremonias en las que los druidas de la Galia recolectaban muérdago que crecía sobre robles, árboles considerados sagrados. Con el paso del tiempo, diferentes interpretaciones históricas vincularon estas prácticas con la idea de que la planta tenía propiedades especiales.

También existe una conexión con la mitología nórdica, particularmente con la historia del dios Balder. Sin embargo, las versiones posteriores de este relato y su relación con el muérdago no deben confundirse con un origen histórico comprobado de la decoración navideña.

La asociación de la planta con las celebraciones de Navidad se consolidó gradualmente en Europa. En Inglaterra, el poeta Robert Herrick ya la mencionaba en un poema del siglo XVII relacionado con las decoraciones festivas.

¿Por qué nos besamos debajo del muérdago?

La costumbre de besarse bajo el muérdago tiene un origen más reciente que las antiguas creencias sobre la planta. Una de las primeras referencias documentadas en Inglaterra aparece en la ópera cómica Two to One, estrenada en 1784, en la que se menciona a personas que se besan debajo de sus ramas.

Durante el siglo XIX, la tradición se popularizó y adquirió una regla particular: por cada baya que se retiraba de una rama, se concedía un beso. Cuando ya no quedaban bayas, también terminaba el privilegio.

Una de las costumbres más habituales es que las parejas se besen debajo de una ramito de muérdago. Getty Images

La costumbre se extendió por Gran Bretaña y, posteriormente, llegó a otros países, hasta convertirse en una de las imágenes románticas más reconocibles de la Navidad.

Aunque hoy se interpreta como un gesto divertido y afectuoso, vale la pena recordar que cualquier beso debe ser bienvenido por ambas personas. La tradición puede ser una excusa para compartir un momento especial, nunca una obligación.

¿Qué simboliza realmente el muérdago?

A lo largo de la historia, el muérdago ha reunido diferentes significados. No existe una única interpretación universal, pero entre las más conocidas están:

- Amor y romance: su asociación con los besos lo convirtió en un símbolo de afecto y complicidad.

- Fertilidad: algunas culturas antiguas lo relacionaron con la capacidad de dar vida y la abundancia.

- Protección: en distintas tradiciones europeas se colocaban ramas en las casas como amuletos contra la mala fortuna.

- Buena suerte: regalar o conservar muérdago durante el invierno se relacionó con deseos de prosperidad para el año que comenzaba.

- Renovación: su follaje verde durante los meses fríos lo convirtió en una representación de la continuidad de la vida.

Colocar muérdago en las casas como símbolo de protección. También es común colocarlo en el marco de las puertas para hacer más sencillo el ritual del beso. Getty Images

En la actualidad, su significado navideño suele concentrarse en el amor, la unión y los buenos deseos para compartir durante las fiestas.

Cómo incorporar el muérdago a la decoración navideña con elegancia

Además de su historia, el muérdago tiene un atractivo visual que funciona muy bien en decoraciones naturales, clásicas y contemporáneas. Sus tonos verdes y blancos permiten combinarlo con distintos materiales y paletas de color.

1. En una corona de Navidad

Una corona con ramas de pino, eucalipto y pequeños detalles de muérdago es una opción elegante para recibir a los invitados. Puedes mantener una paleta de verdes y blancos o añadir un listón de terciopelo en rojo oscuro, borgoña o verde profundo.

2. Como detalle en puertas y arcos

Una pequeña rama suspendida en el marco de una puerta es suficiente para hacer referencia a la tradición. Para un resultado más sofisticado, utiliza un listón de lino, terciopelo o satén en un tono neutro.

3. En la mesa navideña

El muérdago puede incorporarse a un centro de mesa junto con ramas de abeto, velas y elementos naturales. También puede utilizarse como detalle decorativo en las servilletas, siempre que se mantenga separado de los alimentos.

4. En un arreglo minimalista

Un pequeño florero de cerámica, vidrio transparente o metal envejecido puede convertirse en el soporte de unas cuantas ramas. Es una manera discreta de sumar un elemento tradicional sin recargar el espacio.

5. Combinado con tonos naturales

El muérdago luce especialmente bien con madera, fibras naturales, lino, cerámica artesanal y detalles dorados envejecidos. Para una decoración contemporánea, puedes combinarlo con blanco, beige y verde oliva; para una propuesta más clásica, con rojo profundo y dorado.

El muérdago combinado con luz cálida y texturas da una sensación de calidez y elegancia. Getty Images

Una precaución importante al decorar con muérdago natural

Si eliges utilizar muérdago natural, recuerda que sus bayas pueden ser tóxicas si se ingieren. Por ello, es importante mantener los arreglos fuera del alcance de niños y animales de compañía, y evitar colocarlos donde puedan desprenderse o caer sobre alimentos

También puedes optar por versiones artificiales, que conservan la apariencia de la planta y permiten disfrutar de su estética sin preocuparte por las bayas.

Más allá de su historia y sus antiguas supersticiones, el muérdago sigue siendo uno de los símbolos más evocadores de la Navidad. Una pequeña rama puede transformar un rincón de la casa y recordarnos que estas fiestas también se construyen con gestos sencillos, buenos deseos y momentos compartidos.