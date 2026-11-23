Si quieres que tu casa huela a Navidad, empieza por el aroma que más te guste. La naranja y el clavo recuerdan a las bebidas calientes, mientras que el pino y el romero le dan a la casa un perfume más fresco. Estas cinco ideas funcionan tanto para una tarde en casa como para recibir invitados.

Esta es la receta perfecta para sorprender a tus invitados en la cena de Nochebuena y durante el mes de diciembre. Provocando una atmósfera acogedora con tan solo un aroma, convirtiendo en toda una experiencia sensorial la visita de tus seres queridos.

¿Cómo hacer que tu casa huela a Navidad? 5 ideas con naranja, canela y pino PEXELS

Cómo hacer un aromatizante navideño casero con naranja y canela

Pon en una olla una naranja en rodajas, dos ramas de canela, unos clavos de olor y una ramita de romero. Cubre los ingredientes con agua y calienta a fuego bajo, con la olla destapada, hasta que el vapor empiece a perfumar la cocina. Añade más agua si baja el nivel y apaga el fuego cuando termines. Si prefieres un aroma más cítrico, aprovecha las cáscaras de mandarina que tengas a mano.

¿Cómo hacer que tu casa huela a Navidad? Casero con naranja y canela StudioKV/Getty Images

Cómo usar las ramas de pino para que la casa huela a Navidad

Unas ramas frescas de pino o abeto en un jarrón le dan a la entrada ese olor a árbol de Navidad. Colócalas en la consola o en un rincón por donde pases con frecuencia. Si quieres acompañar la nota resinosa del pino, agrega un par de ramas de romero. El verde de ambas queda bien con un lazo de terciopelo o unas rodajas de naranja seca.

¿Cómo secar rodajas de naranja para una guirnalda navideña?

Corta la naranja en rodajas finas, retira el exceso de humedad con papel de cocina y sécalas en el horno a temperatura baja hasta que pierdan la humedad. Una vez frías, ensártalas en un cordón y alterna algunas con ramas de canela. La guirnalda deja un aroma suave que se percibe de cerca y puedes colgarla cerca de la mesa, sobre una repisa o en el árbol.

¿Cómo secar rodajas de naranja para una guirnalda navideña? Pexels

Arma un centro de mesa con mandarinas y clavo

Inserta unos cuantos clavos de olor en la cáscara de varias mandarinas y acomódalas en un plato de cerámica con ramas de canela. Si quieres que el arreglo se vea más ligero, deja algunas frutas con sus hojas. Es una forma de llevar el aroma del ponche a la mesa y funciona especialmente bien en la barra de la cocina o junto al café.

Elige una vela con el aroma navideño que más te guste

Para la sala, una vela de abeto o cedro aporta una nota amaderada. Si buscas el olor de un postre recién horneado, prueba con vainilla y canela. Cuando tengas invitados a cenar, colócala en la entrada o en la sala para que, en el comedor, el primer aroma que llegue sea el de la comida.

¿Cómo hacer que tu casa huela a Navidad? 5 ideas con naranja, canela y pino Yana Iskayeva/Getty Images

Cómo elegir los mejores aromas navideños para tu casa

Para que tu casa huela a Navidad, elige un aroma protagonista. Si prefieres las notas especiadas del ponche, combina naranja, canela y clavo de olor. Si te gusta el olor a árbol recién cortado, coloca unas ramas de pino o abeto en la entrada. Para la mesa, una rodaja de naranja seca sobre cada servilleta aporta un toque cítrico que se percibe de cerca y deja que el aroma de la cena tome el protagonismo.