A pocas horas de despedirse de su reinado como Miss Universo 2025, Fátima Bosch dedicó un emotivo mensaje a las mujeres que compiten por convertirse en su sucesora. La mexicana utilizó sus redes sociales para reconocer el esfuerzo, los sacrificios y las historias personales que acompañan a cada participante, además de hacer un llamado al público para tratar a las concursantes con mayor empatía.

La publicación llega en la recta final de Miss Universo 2026, cuya coronación se celebrará el 24 de noviembre en Puerto Rico. Más allá de los resultados de la competencia, Bosch quiso destacar que el valor de las participantes no depende de obtener un título.

¿Qué dijo Fátima Bosch a las candidatas de Miss Universo 2026?

A través de su cuenta de Instagram, Fátima Bosch compartió una reflexión dedicada a las mujeres que ha conocido durante los días previos a la final del certamen.

La mexicana destacó que detrás de cada representante existe una historia personal que no siempre es visible para quienes siguen la competencia.

“Detrás de cada una de estas mujeres hay una historia, una familia, sacrificios, sueños y un corazón lleno de ilusiones”, escribió.

También expresó su agradecimiento por haber compartido esta experiencia con las participantes y por conocer de cerca la dedicación que cada una ha puesto en su preparación.

En sus palabras, el concurso representa mucho más que una competencia de belleza: también es el resultado de años de trabajo, expectativas personales y proyectos que las candidatas desean cumplir.

“Su valor va muchísimo más allá de cualquier corona”, comentó Fátima Bosch

Uno de los fragmentos más significativos de la publicación fue el recordatorio que Bosch dirigió a las concursantes sobre su valor personal.

“Nunca olviden que su valor va muchísimo más allá de cualquier corona”, expresó.

Con esta reflexión, la mexicana reconoció que obtener el título de Miss Universo es una aspiración importante para las participantes, pero no debería convertirse en la medida de sus capacidades o de lo que han conseguido.

Bosch también les deseó éxito en sus proyectos y las animó a conservar la confianza en sí mismas, independientemente de los resultados de la competencia.

Fátima Bosch pide empatía y respeto hacia las concursantes

El mensaje no estuvo dirigido únicamente a las participantes. Fátima Bosch también aprovechó la publicación para pedir al público mayor consideración hacia las mujeres que forman parte del certamen.

La mexicana recordó que, detrás de las fotografías, los desfiles y las apariciones públicas, existen personas que pueden verse afectadas por las críticas y los comentarios que reciben.

Su reflexión cobra especial relevancia en una época en la que las redes sociales permiten seguir cada momento de las competencias internacionales, pero también multiplican las comparaciones entre participantes.

Bosch invitó a reconocer el esfuerzo individual de las candidatas y a evitar que las opiniones sobre su desempeño se conviertan en ataques personales.

Para la reina de belleza, la admiración por una concursante no tendría que estar acompañada de comentarios negativos hacia las demás.

Instagram: Fátima Bosch.

El mensaje de Fátima Bosch antes de entregar la corona de Miss Universo

La publicación también coincide con los últimos días del reinado de Fátima Bosch, quien fue coronada Miss Universo 2025 y se convirtió en la cuarta mexicana en obtener el título.

Durante su año como reina, la tabasqueña ha participado en actividades internacionales y ha utilizado su plataforma para compartir mensajes relacionados con el respeto, la confianza personal y el papel de las mujeres.

En noviembre, Bosch también aclaró públicamente que no había elaborado ninguna lista de favoritas para Miss Universo 2026, después de que circularan publicaciones que le atribuían preferencias por determinadas participantes.

En aquella ocasión, explicó que su posición como reina le exigía mantener una actitud de respeto hacia todas las representantes.

Su mensaje más reciente mantiene esa misma postura: reconocer a las concursantes sin reducir su experiencia al resultado de una sola noche.

¿Cuándo entregará Fátima Bosch la corona de Miss Universo?

Fátima Bosch concluirá su reinado el martes 24 de noviembre de 2026, durante la final de Miss Universo que se celebrará en San Juan, Puerto Rico.

La ceremonia reunirá a representantes de distintos países y territorios que competirán por convertirse en la nueva ganadora del certamen.

Para Bosch, la noche marcará el cierre de una etapa que comenzó con su coronación en 2025 y que la llevó a representar a México internacionalmente.

Antes de despedirse del título, la mexicana decidió dedicar sus palabras a las mujeres que aspiran a ocupar su lugar, recordándoles que sus historias, esfuerzos y sueños merecen reconocimiento, independientemente de quién reciba la corona.