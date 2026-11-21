La nueva generación de Panem tiene dos rostros que seguramente te resultarán familiares. Joseph Zada y Mckenna Grace forman parte del elenco de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, la precuela que llegó a los cines el 20 de noviembre de 2026.

Aunque para muchos espectadores esta película representa su primer encuentro con ambos actores, lo cierto es que sus carreras comenzaron mucho antes. Mientras Joseph Zada ganó reconocimiento gracias a producciones juveniles y adaptaciones literarias, Mckenna Grace construyó una trayectoria que incluye cine de terror, comedia, drama y grandes franquicias de Hollywood.

Joseph Zada y Mckenna Grace, ¿Dónde los has visto antes de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha? IG: Mckenna Grace

¿Quién es Joseph Zada, el nuevo Haymitch de Los Juegos del Hambre? Las películas y series donde los has visto

Nacido el 21 de julio de 2005 en Sídney, Australia, Joseph Zada es uno de los actores jóvenes que han comenzado a destacar en las adaptaciones de novelas para cine y televisión. Antes de convertirse en el protagonista de Amanecer en la cosecha, participó en producciones australianas como Bilched (2019), The Speedway Murders (2023) y la serie Total Control (2024).

Sin embargo, fueron sus proyectos de 2025 y 2026 los que le permitieron alcanzar una mayor proyección internacional. Uno de los personajes más reconocidos de Joseph Zada es Johnny Sinclair Dennis en We Were Liars, conocida en español como Éramos mentirosos. La serie de Prime Video, basada en la novela de E. Lockhart.

Otro de sus proyectos destacados es East of Eden, la adaptación de la novela de John Steinbeck, en la que comparte créditos con Florence Pugh. También protagonizó Invisible Boys, una serie australiana basada en la novela de Holden Sheppard.

¿Quién es Joseph Zada, el nuevo Haymitch de Los Juegos del Hambre? Las películas y series donde los has visto Victor Boyko/Getty Images for Lionsgate

Los Juegos del Hambre: ¿Dónde has visto antes a Mckenna Grace? Los papeles más famosos de la protagonista de Amanecer en la Cosecha

Antes de convertirse en Maysilee Donner en Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, Mckenna Grace ya había construido una destacada trayectoria en Hollywood. A sus 20 años, la actriz estadounidense ha participado en grandes franquicias cinematográficas, series de televisión y adaptaciones literarias, compartiendo pantalla con figuras como Chris Evans, Brie Larson y Allison Williams.

1. El joven Sheldon (2018-2023): interpretó a Paige Swanson, una niña superdotada que rivaliza intelectualmente con Sheldon Cooper.

2. Ghostbusters: El legado (2021) y Apocalipsis fantasma (2024): dio vida a Phoebe Spengler, nieta de Egon Spengler y protagonista de la nueva generación de cazafantasmas.

3. Un don excepcional (Gifted, 2017): compartió pantalla con Chris Evans interpretando a Mary Adler, una niña con habilidades matemáticas extraordinarias.

4. Annabelle 3 (2019): interpretó a Judy Warren, hija de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren.

5. The Handmaid’s Tale (2021-2022): dio vida a Esther Keyes, una adolescente que enfrenta la violencia del régimen de Gilead. Su actuación le consiguió una nominación al Emmy.

6. Capitana Marvel (2019): interpretó a Carol Danvers durante su infancia, personaje que en su versión adulta protagoniza Brie Larson.

7. La maldición de Hill House (2018): interpretó a la versión infantil de Theodora Crain, uno de los personajes centrales de la serie de terror de Netflix.

8. Yo, Tonya (2017): encarnó a la joven Tonya Harding, personaje interpretado en su versión adulta por Margot Robbie.

9. A pesar de ti (Regretting You, 2025): protagonizó la adaptación de la novela de Colleen Hoover como Clara Grant, una adolescente que enfrenta una tragedia familiar y descubre el primer amor.

10. Scream 7 (2026): interpretó a Hannah Thurman, sumándose a otra de las franquicias más reconocidas del cine de terror.

Los Juegos del Hambre: ¿Dónde has visto antes a Mckenna Grace? Los papeles más famosos de la protagonista de Amanecer en la Cosecha IG: Mckenna Grace

Joseph Zada y Mckenna Grace: la nueva generación de Los Juegos del Hambre, Amanecer en la Cosecha

Con Amanecer en la cosecha, ambos actores se incorporan a una franquicia que ha marcado a distintas generaciones de espectadores. Para Joseph Zada, interpretar a Haymitch Abernathy representa su primer gran papel protagónico, él reveló a Vanity Fair que consiguió el personaje después de un proceso de selección en el que participaron más de 2,700 aspirantes.

Joseph Zada y Mckenna Grace: la nueva generación de Los Juegos del Hambre, Amanecer en la Cosecha Mike Coppola/Getty Images

Por su parte, Mckenna Grace llega con una trayectoria más extensa y una conexión especial con la saga. En entrevistas ha compartido que era admiradora de Los Juegos del Hambre desde antes de integrarse al elenco. La actriz interpreta a las gemelas Maysilee y Merrilee Donner, aunque Maysilee es quien participa en los Juegos como tributo del Distrito 12. La película está arrasando en la taquilla de México durante su primer fin de semana de estreno, siendo una de las sagas más queridas de todos los tiempos.