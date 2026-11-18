El pasado fin de semana, Eduardo Santamarina asistió a la develación de la placa por las mil 600 representaciones de la obra de teatro ‘Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve’, al que asistiría con su esposa, la también actriz, Mayrín Villanueva.

Sin embargo, la ausencia de Villanueva llamó la atención de la prensa y los asistentes, por lo que Santamarina tuvo que revelar que su esposa se encuentra bajo reposo, debido a que fue diagnosticada con influenza, lo que le ha impedido asistir a sus compromisos laborales.

Eduardo Santamarina revela detalles de la enfermedad de Mayrín Villanueva

El actor acudió al encuentro con la prensa acompañado de su hijo Eduardo Suki, donde compartió detalles sobre el estado de salud de su esposa, de 56 años.

“Mayrín, no pudo venir, salió positiva, tiene influenza, incluso desde el viernes ya no grabó ‘Vecinos’, ella está grabando ahora Vecinos, y ya no pudo ir al llamado, el sábado obviamente tampoco, está en casa descansando y recuperándose”, comentó.

La enfermedad no solamente afectó a la protagonista de Vecinos, Eduardo también confirmó que Romina Poza, hija de Mayrín y del actor Jorge Poza, también dio positivo a influenza.

“Sí, caray, salió positiva mi moshita hermosa, Romina también está enferma, obviamente la contagió”, compartió el actor.

Santamarina explicó que él no se contagió, pues había estado fuera de casa durante varios días por un viaje a Veracruz, lo que le permitió mantenerse alejado durante los primeros días de la enfermedad.

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Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina Medios y Media/Getty Images

Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva duermen en habitaciones separadas

Para evitar contagiarse, Eduardo Santamarina tomó precauciones en casa y decidió dormir en una habitación separada, ubicada en el sótano, mientras Mayrín y Romina se recuperan de la influenza.

“Camas separadas, cuartos separados. Estoy en el cuarto de abajo, en el sótano”, contó con humor.

El actor, que ha aprovechado este momento para pasar más tiempo con sus hijos y organizar pijamadas para recordar su infancia, también declaró que tanto Mayrín como Romina se encuentran mejorando favorablemente y pronto estarán completamente recuperadas.