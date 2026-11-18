Si hay una prenda que Kate Middleton sabe llevar con elegancia, es el blazer. La princesa de Gales ha convertido esta pieza de sastrería en uno de los básicos de su guardarropa: la combina con pantalones de vestir, faldas, jeans e incluso prendas de punto, demostrando que puede funcionar tanto en un compromiso formal como en un estilismo relajado.

Durante su reciente visita a India, Kate volvió a llamar la atención con un blazer verde pistache de Veronica Beard, que llevó con pantalones blancos y zapatos bicolor. Su elección es una invitación a salir de los tonos tradicionales y apostar por colores suaves que también funcionan durante los meses fríos.

Si buscas inspiración para esta temporada, estos son cinco estilos de blazer que la princesa ha llevado y que vale la pena tener en el radar.

1. Blazer verde pistache: el toque de color que ilumina cualquier look

La princesa de Gales eligió un diseño verde claro de Veronica Beard durante su visita a Mumbai, el 16 de noviembre. Lo combinó con un top blanco, pantalones de vestir también blancos y zapatos bicolor, logrando un conjunto fresco y sofisticado.

Kate con un blazer verde pistache y de corte estructurado. Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

La clave para llevar este tono durante otoño-invierno está en equilibrarlo con prendas neutras: blanco, beige, gris o chocolate. También puedes combinarlo con denim oscuro para un resultado más casual.

2. Blazer de cuadros: el clásico de inspiración británica

Los estampados de cuadros son una de las apuestas más acertadas cuando bajan las temperaturas. Kate llevó un blazer de pata de gallo de Max Mara durante una visita a The Forward Trust, en septiembre de 2026, que combinó con prendas en tonos chocolate.

Kate con un blazer perfecto para el otoño. Chris Jackson/Getty Images

Es una pieza versátil que funciona con pantalones sastre, jeans rectos o una falda midi. Para un conjunto de temporada, elige una versión en café, camel o gris y acompáñala con un suéter de cuello alto.

3. Blazer de raya diplomática: elegancia que nunca falla

La princesa de Gales también ha demostrado su afinidad por la sastrería de inspiración masculina. Entre sus prendas recurrentes se encuentra un blazer de raya diplomática de Blazé Milano, que ha llevado en diferentes ocasiones.

El estilo de blazer con raya diplomática es versátil para combinar con diferentes looks. Karwai Tang/WireImage

Este diseño es ideal para quienes buscan una pieza que funcione en la oficina y fuera de ella. Puedes combinarlo con pantalones a juego para un efecto de traje o llevarlo con jeans y una camiseta blanca para restarle formalidad.

4. Blazer de tweed en color marrón

El tweed es otro de los materiales que encajan naturalmente con el guardarropa otoñal de la princesa. Kate ha lucido un blazer de tweed marrón, combinado con una camisa denim azul claro, skinny jeans y botines: un look perfecto para la temporada otoñal.

Tonos marrones perfectos para el otoño. Chris Jackson/Getty Images

Es una alternativa para quienes quieren incorporar color y textura sin abandonar los clásicos.

5. Blazer verde bosque: sofisticación en clave otoñal

Los tonos verdes profundos también forman parte de las elecciones de Kate. La princesa ha llevado un blazer verde de Ralph Lauren, que ha combinado tanto con prendas claras como con piezas oscuras para adaptarlo a distintas ocasiones.

El blazer color verde bosque puede combinar con muchas prendas y ocasiones. Jeff J Mitchell/Getty Images

El verde bosque es una excelente alternativa al negro y al azul marino: aporta profundidad, combina con beige, crema, gris y chocolate, y resulta especialmente favorecedor en conjuntos de otoño-invierno.

Cómo llevar un blazer como Kate Middleton esta temporada

La fórmula de la princesa es más sencilla de lo que parece: elegir una prenda de buena estructura y dejar que sea la protagonista. Para conseguir un resultado elegante, apuesta por hombros bien definidos, un corte que acompañe tu silueta y materiales con textura, como la lana, el tweed o el terciopelo.

No necesitas llevar un conjunto de sastrería completo. Un blazer puede elevar unos jeans, complementar un vestido o darle un acabado pulido a un pantalón de punto. La clave está en encontrar el equilibrio entre estructura y comodidad.