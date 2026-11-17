Viajar en Business o Primera Clase es uno de esos pequeños lujos que pueden transformar una experiencia en el aire. Más espacio, asientos que se convierten en cama, mejores opciones de comida y atención prioritaria son algunos de los beneficios que hacen atractivas estas cabinas. Sin embargo, sus tarifas suelen estar muy por encima de las de clase económica.

La buena noticia es que existen alternativas para intentar conseguir un upgrade sin pagar el precio completo de un boleto premium. Algunas dependen de la fidelidad con una aerolínea; otras permiten hacer una oferta por un asiento disponible. Estas son las estrategias que vale la pena conocer antes de tu próximo viaje.

Viajar en Business o Primera Clase resulta una experiencia diferente y agradable. Pexels

1. Inscríbete en los programas de viajero frecuente

Si vuelas varias veces al año, concentrar tus viajes en una misma aerolínea o alianza puede ayudarte a acumular millas y alcanzar niveles de estatus. Los pasajeros con categorías élite suelen tener prioridad en determinados ascensos de cortesía, sujetos a disponibilidad y a las reglas de cada compañía.

No basta con registrarte: revisa qué beneficios ofrece cada programa, cómo se acumulan los puntos y qué condiciones se necesitan para obtener un ascenso. En algunos casos, las millas también pueden utilizarse para solicitar una mejora de cabina.

2. Revisa las ofertas de upgrade antes del vuelo

Algunas aerolíneas ofrecen a los pasajeros la posibilidad de comprar un ascenso de categoría por un precio menor al que habría costado reservar originalmente Business o Primera Clase.

Consulta tu reserva en la aplicación o página oficial de la compañía, especialmente durante los días previos al viaje y al hacer check-in. Las ofertas dependen de la ruta, la tarifa adquirida y los asientos disponibles; no todos los boletos son elegibles.

3. Participa en una puja por un asiento en Business

Algunas compañías cuentan con sistemas de pujas que permiten ofrecer una cantidad de dinero para intentar acceder a una cabina superior. Air Canada, por ejemplo, permite presentar una oferta en vuelos elegibles y comunica si fue aceptada entre 36 y 48 horas antes de la salida.

Antes de participar, compara el precio de tu boleto original, el costo de comprar directamente la cabina superior y el importe mínimo de la puja. Define cuánto estás dispuesto a pagar y recuerda que, si la oferta es aceptada, se realizará el cargo correspondiente. Si no lo es, conservas tu asiento original.

Para viajes largos, business class resulta muy confortable. rudi_suardi/Getty Images

4. Elige tus vuelos con estrategia

Los días y horarios de menor demanda pueden ofrecer tarifas más atractivas y, en determinadas rutas, una mayor disponibilidad de asientos premium. También conviene comparar vuelos entre semana, horarios menos populares y distintas fechas cercanas.

Sin embargo, viajar en un horario poco concurrido no garantiza un upgrade gratuito. Las aerolíneas asignan los ascensos según sus propias reglas, la disponibilidad de cabina y, en muchos casos, el estatus del pasajero.

5. Pregunta con amabilidad, pero sin darlo por hecho

Si tienes una razón especial para solicitar un cambio de asiento, puedes preguntar en el mostrador de check-in o en la puerta de embarque si existen opciones de upgrade disponibles. En ocasiones hay ofertas de pago de último minuto, aunque no necesariamente ascensos gratuitos.

Ser amable y tener flexibilidad siempre ayuda a que la interacción sea agradable, pero el personal no está obligado a conceder una mejora por una petición personal.

¿Vestir elegante ayuda a conseguir un upgrade?

Es uno de los consejos que más circulan entre viajeros: vestir de manera formal para tener más posibilidades de ser trasladado a Business. Sin embargo, no existe evidencia de que el código de vestimenta sea un criterio habitual de asignación de upgrades.

Las aerolíneas suelen priorizar factores como el estatus de viajero frecuente, la tarifa comprada, la disponibilidad de asientos y las necesidades operativas. Por eso, es mejor vestir cómodamente y no confiar en que un traje o un atuendo sofisticado cambiarán tu categoría.

El secreto está en conocer las reglas de cada aerolínea

Conseguir un upgrade sin pagar la tarifa completa es posible, pero no hay una fórmula infalible. La mejor estrategia es revisar las condiciones de tu boleto, aprovechar los programas de lealtad, comparar las ofertas disponibles y establecer un presupuesto antes de aceptar una mejora de cabina.

Y un último consejo: nunca entregues tus datos bancarios ni pagues por supuestos upgrades ofrecidos por intermediarios no oficiales. Consulta siempre los canales de la aerolínea con la que tienes reservado tu vuelo.