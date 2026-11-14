Efecto Leonor: los looks de la princesa de Asturias que marcan tendencia

El llamado ‘Efecto Leonor’ ha despertado interés en la industria de la moda, pues cada uno de los estilismos de la princesa de Asturias genera atención y es analizado al detalle, con cada aparición pública, la heredera al trono español demuestra que la elegancia no necesita excesos y que es posible combinar prendas clásicas, diseños modernos y detalles juveniles sin perder sofisticación.

Sus estilismos inspiran a mujeres que buscan vestir con elegancia, apostar por prendas versátiles y encontrar un equilibrio entre las tendencias actuales y los básicos que nunca pasan de moda.

¿Qué es el “efecto Leonor”?

Cuando la prensa habla del “efecto Leonor”, hace referencia al fenómeno mediático y comercial que se produce con las elecciones de moda de la heredera al trono español, sobre todo cuando elige marcas españolas.

Sus elecciones de prendas y accesorios pueden dar visibilidad a diseñadores y marcas, que según reportes mercadológicos, generan mayores ventas, especialmente de las prendas que usa y que se agotan en minutos.

Sin embargo, a diferencia de Kate Middleton y de su propia madre, la reina Letizia, el “efecto Leonor” no sólo se centra en la moda, sino también en su estilo de vida, y un claro ejemplo ha sido el impacto que han generado sus elecciones académicas y de formación.

Su ingreso al Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Getafe despertó un gran interés y elevó la nota de corte de 9.5 a 10.7 sobre 14. Asimismo, su formación en las academias militares impulsó el interés de mujeres jóvenes por ingresar a las Fuerzas Armadas y aumentó las solicitudes para realizar la carrera militar.

¿Qué es el “efecto Leonor”? Getty Images

Claves del estilo de la princesa Leonor

El estilismo de la princesa Leonor suele apostar por una imagen discreta, en la que los colores sobrios, las siluetas favorecedoras y los complementos bien elegidos tienen un papel protagonista.

Trajes sastre

Los conjuntos de chaqueta y pantalón se han convertido en una de las señas de identidad de la princesa de Asturias, pues en diferentes compromisos oficiales ha apostado por diseños de líneas rectas, blazers estructurados y pantalones de corte clásico.

Claves de estilo de la princesa Leonor Carlos Alvarez/Getty Images

Jeans y básicos

Fuera de los actos de etiqueta, la princesa demuestra que también se puede vestir con sencillez sin perder estilo, los vaqueros rectos o de corte amplio, las camisetas básicas, las chaquetas y el calzado cómodo forman parte de sus combinaciones más informales.

Claves de estilo de la princesa Leonor Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

Estilo boho y palazzos

Aunque suele inclinarse por propuestas clásicas, Leonor también ha incorporado detalles románticos y bohemios a sus estilismos, con blusas fluidas, los tejidos ligeros y pantalones amplios que aportan un aire desenfadado que contrasta con la formalidad de sus conjuntos habituales.

Claves de estilo de la princesa Leonor Pablo Cuadra/WireImage

Colores nude y profundos

La paleta de colores también es una de las claves de su estilo, pues además de los clásicos blanco, negro y azul marino, la princesa ha demostrado que los tonos profundos pueden aportar personalidad y sofisticación a cualquier conjunto.

Claves de estilo de la princesa Leonor Carlos Alvarez/Getty Images

Vestidos midi

Cuando la ocasión requiere un estilismo más formal, los vestidos también tienen un papel importante en su guardarropa, Leonor ha apostado por diseños midi, cortes definidos y siluetas que mantienen un equilibrio entre juventud y sofisticación.

Claves de estilo de la princesa Leonor Carlos Alvarez/Getty Images

Así, el llamado Efecto Leonor representa una forma de entender la moda en la que conviven la sencillez, la comodidad y la sofisticación.