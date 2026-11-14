ROLEX celebra 100 años del Oyster entre amigos, cine y champaña

Cien años de historia merecían una celebración especial. Rolex reunió a sus amigos e invitados en la Cineteca Nacional Chapultepec, en Ciudad de México, para festejar el centenario del Oyster, el reloj que en 1926 transformó para siempre la relojería de pulsera.

La cita fue el pasado 12 de noviembre y tuvo todos los ingredientes para convertirse en una noche memorable: una exposición que recorrió los grandes momentos de la firma, una función de cine con palomitas incluidas y una cena en la que no faltaron las anécdotas, las conversaciones entre amigos y un brindis con champaña.

La celebración comenzó con un recorrido por los cien años del Oyster a través de fotografías históricas e imágenes que recordaban algunas de las aventuras más extraordinarias que han acompañado a Rolex. Los invitados pudieron conocer de cerca la historia de Hans Wilsdorf, fundador de la firma, quien en 1926 presentó el primer Oyster, un reloj con caja hermética que protegía su mecanismo del agua y del polvo. Aquella innovación marcaría el comienzo de una historia que pronto saldría de los talleres de relojería para recorrer el mundo.

Uno de los episodios más fascinantes fue el de Mercedes Gleitze, la nadadora británica que en 1927 llevó un Oyster durante más de diez horas en las frías aguas del canal de la Mancha. El reloj resistió la prueba y su hazaña se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas de la marca. Años después, en 1931, llegaría el rotor Perpetual, que permitió dar cuerda automáticamente al reloj mediante el movimiento de la muñeca.

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UNA HISTORIA EN PANTALLA GRANDE

La exposición también recordó la relación de Rolex con las grandes exploraciones del siglo XX. En 1933, los Oyster acompañaron a los pilotos de la expedición Houston durante su vuelo sobre el Everest. En 1953, Edmund Hillary y Tenzing Norgay conquistaron la cima de la montaña más alta del planeta, coincidiendo con el nacimiento de dos modelos que se convertirían en auténticos clásicos: el Explorer y el Submariner. Después llegarían el GMT-Master, el Milgauss y el Cosmograph Daytona, relojes que ampliaron la historia de la firma hacia la aviación, la ciencia y el automovilismo.

Con todas esas imágenes todavía frescas, los asistentes pasaron a una de las salas de la Cineteca para disfrutar del estreno en México de Oyster Story. Y como toda buena función de cine, hubo palomitas. La película permitió descubrir el lado más humano de esta historia centenaria, en la que las grandes innovaciones relojeras han estado acompañadas por personas que se atrevieron a explorar nuevos territorios y superar sus propios límites.

Fue también una oportunidad para compartir una experiencia distinta entre amigos de la firma, lejos del formato habitual de una presentación de relojería, en un espacio donde las imágenes, los recuerdos y el cine fueron los grandes protagonistas.

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UNA CENA PARA CELEBRAR LA AMISTAD

Después de la proyección, Caroline Muyl, directora de Marketing y Comunicación de Rolex México, dedicó unas palabras a los asistentes. Agradeció su presencia y recordó que aquella celebración era, ante todo, una reunión de amigos. Con gran cercanía, compartió anécdotas y recuerdos con algunos de los invitados, evocando momentos que han formado parte de la relación de Rolex con quienes la han acompañado a lo largo de los años.

Uno de los mensajes más emotivos de su intervención fue recordar que todos somos contadores de historias. Así como Rolex ha construido su legado a través de innumerables aventuras durante un siglo, cada persona tiene sus propias experiencias que contar. Una reflexión que dio a la celebración un significado especialmente personal y que acompañó las conversaciones durante el resto de la noche.

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La reunión continuó con una cena preparada por el chef Miguel Sánchez Navarro, del restaurante Cardo. Alrededor de las mesas, los invitados disfrutaron de una propuesta gastronómica que acompañó las conversaciones, los encuentros y los recuerdos compartidos.

Más allá de las innovaciones y las grandes conquistas que han marcado su trayectoria, Rolex encontró en esta celebración una manera muy cercana de recordar su historia. Porque los relojes pueden acompañarnos durante toda una vida, pero son las personas y los momentos compartidos los que terminan dando verdadero valor al tiempo.