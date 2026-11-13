Revista
Síguenos en:
Moda

Tendencias de moda de los Latin Grammy 2026: ¿Menos piel y más elegancia?

Del blanco nupcial a las transparencias discretas y los vestidos satinados, Rosalía, Karol G, Ana de Armas y Silvana Estrada marcaron algunas de las tendencias de moda más destacadas de los Latin Grammy 2026.

Noviembre 13, 2026 • 
Tania Franco
Tendencias de moda de los Latin Grammy 2026: ¿Menos piel y más elegancia?

Tendencias de moda de los Latin Grammy 2026: ¿Menos piel y más elegancia?

Getty Images

Los Latin Grammy 2026 no solo celebraron lo mejor de la música latina, también dejaron algunas de las propuestas de moda más interesantes de la temporada. Durante la 27ª edición, celebrada el 12 de noviembre en Las Vegas, las celebridades apostaron por siluetas románticas, tejidos delicados, prendas estructuradas y diseños que encontraron un equilibrio entre la elegancia clásica y la experimentación.

Según lo que vimos, la sofisticación ya no depende de mostrar más piel, sino de jugar con las proporciones, las texturas y los detalles. Desde vestidos inspirados en la moda nupcial hasta encajes estratégicos y telas satinadas de gran volumen, la ceremonia dejó claro que la discreción y el maximalismo pueden convivir en un mismo guardarropa.

Tendencias de moda de los Latin Grammy 2026: ¿Menos piel y más elegancia?

LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 12: Karol G attends the 27th Annual Latin GRAMMY Awards at MGM Grand Garden Arena on November 12, 2026 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Leon Bennett/Getty Images for The Latin Recording Academy)

Leon Bennett/Getty Images for The Latin Recording Academy

Tendencias nupciales: el blanco reina en la alfombra roja de los Latin Grammy 2026

El blanco fue uno de los grandes protagonistas de la alfombra roja, confirmando que la estética nupcial continúa trascendiendo las bodas para conquistar los eventos más importantes de la industria del entretenimiento.

Tendencias nupciales: el blanco reina en la alfombra roja de los Latin Grammy 2026

Tendencias nupciales: el blanco reina en la alfombra roja de los Latin Grammy 2026

Getty Images

Rosalía, Karol G, Silvana Estrada y Camila Cabello fueron algunas de las celebridades que incorporaron esta tonalidad a sus estilismos, cada una con una interpretación diferente: desde diseños de inspiración romántica hasta siluetas más estructuradas y contemporáneas.

Lejos de limitarse al vestido de novia tradicional, esta tendencia apuesta por corsés, escotes cuidadosamente construidos, tejidos ligeros y volúmenes que aportan movimiento sin necesidad de accesorios excesivos. La clave está en la combinación de blancos luminosos, texturas delicadas y cortes que destacan la silueta, una fórmula que recupera el romanticismo y lo adapta a la moda de gala actual.

Tendencias nupciales: el blanco reina en la alfombra roja de los Latin Grammy 2026

Tendencias nupciales: el blanco reina en la alfombra roja de los Latin Grammy 2026

Ian Maule/Getty Images

Moda masculina en los Latin Grammy 2026: Emilio Osorio destaca con un traje rojo

La moda masculina también tuvo su momento en los Latin Grammy 2026, donde los trajes tradicionales dieron paso a siluetas modernas, colores vibrantes y propuestas que reinterpretaron la sastrería clásica. Emilio Osorio fue uno de los mejor vestidos de la noche, al apostar por un conjunto rojo intenso de dos piezas, compuesto por un saco corto de doble botonadura, pantalones de corte recto y botines negros de punta afilada.

Moda masculina en los Latin Grammy 2026: Emilio Osorio destaca con un traje rojo

Moda masculina en los Latin Grammy 2026: Emilio Osorio destaca con un traje rojo

Ian Maule/Getty Images

Encajes y transparencias en los Latin Grammy 2026: la elegancia de Ana de Armas y Rosalía

Las transparencias siguen presentes en la moda de alfombra roja, pero esta edición mostró una interpretación más sutil y sofisticada. En lugar de diseños completamente reveladores, destacaron los encajes, las superposiciones y los detalles que permiten insinuar sin dejarlo todo a la vista.

Encajes y transparencias en los Latin Grammy 2026: la elegancia de Ana de Armas y Rosalía

Encajes y transparencias en los Latin Grammy 2026: la elegancia de Ana de Armas y Rosalía

Ian Maule/Getty Images

Ana de Armas eligió un vestido azul claro con estampados florales, detalles de encaje y una silueta fluida. El diseño combinó delicadeza y sensualidad a través de un escote drapeado y aplicaciones que aportaron una dimensión romántica al conjunto. Por su parte, Rosalía llevó esta tendencia a otro nivel durante la entrega de premios. La española lució un vestido de encaje blanco con transparencias estratégicas, un corsé estructurado y delicados detalles bordados.

Encajes y transparencias en los Latin Grammy 2026: la elegancia de Ana de Armas y Rosalía

Encajes y transparencias en los Latin Grammy 2026: la elegancia de Ana de Armas y Rosalía

John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy

El diseño, que utilizó al recibir algunos de sus reconocimientos, destacó por su elaboración y por el contraste entre la estructura del corsé y la ligereza del tejido. La cantante también apostó por un vestido negro con encajes durante sus apariciones posteriores a la ceremonia, demostrando que esta tendencia puede adaptarse tanto a una estética romántica como a una propuesta más sobria.

Maximalismo y telas satinadas: Karol G, Silvana Estrada y Rosalía en los Latin Grammy 2026

Aunque el romanticismo dominó buena parte de la alfombra roja, las presentaciones musicales mostraron otra de las grandes tendencias de los Latin Grammy 2026: el maximalismo a través de telas brillantes, bordados, volúmenes y siluetas teatrales.

Maximalismo y telas satinadas: Karol G, Silvana Estrada y Rosalía apuestan por el volumen

Maximalismo y telas satinadas: Karol G, Silvana Estrada y Rosalía apuestan por el volumen en los Latin Grammy 2026

Monica Schipper/Getty Images for The Latin Recording Aacdemy

Karol G llevó esta propuesta a un terreno profundamente mexicano con un traje dorado inspirado en la indumentaria de mariachi. Los bordados ornamentales, el acabado metalizado y la silueta estructurada transformaron su vestuario en una pieza que celebró la tradición musical mexicana desde una perspectiva contemporánea.

Maximalismo y telas satinadas: Karol G, Silvana Estrada y Rosalía en los Latin Grammy 2026

Maximalismo y telas satinadas: Karol G, Silvana Estrada y Rosalía en los Latin Grammy 2026

Ethan Miller/Getty Images

Silvana Estrada, por su parte, eligió un vestido verde con olanes durante su presentación musical. El movimiento de las capas y la amplitud de la falda aportaron dramatismo al diseño, demostrando que el volumen puede convertirse en el elemento central de un estilismo sin necesidad de recurrir a numerosos accesorios.

Tendencias de moda y telas satinadas: Karol G, Silvana Estrada y Rosalía en los Latin Grammy 2026

Tendencias de moda y telas satinadas: Karol G, Silvana Estrada y Rosalía en los Latin Grammy 2026

Getty Images

Rosalía también exploró esta tendencia durante su actuación con un vestido verde oliva de reflejos dorados, firmado por Erdem. La prenda destacó por su acabado brillante, cuerpo estructurado y falda amplia con pliegues, elementos que reforzaron la estética teatral de su presentación.

¿Lo recatado vuelve a estar de moda? Lo que revelaron los Latin Grammy 2026

Los estilismos de esta edición demostraron que la moda de gala está explorando nuevas formas de equilibrar sensualidad, romanticismo y extravagancia. El blanco de inspiración nupcial, los encajes delicados y las transparencias sutiles convivieron con vestidos voluminosos, tejidos brillantes y propuestas de gran impacto visual.

¿Lo recatado vuelve a estar de moda? Lo que revelaron los Latin Grammy 2026

¿Lo recatado vuelve a estar de moda? Lo que revelaron los Latin Grammy 2026

John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy

Más que un regreso absoluto a la moda recatada, la tendencia apunta hacia una elegancia en la que los detalles cobran protagonismo. La sofisticación no se define por la cantidad de piel que se muestra ni por el número de prendas que se llevan, sino por la manera en que se combinan las texturas, las proporciones y los acabados.

Rosalía karol g Camila Cabello Latin Grammy
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Kate Middleton
Moda
La falda de tartán de Kate Middleton que vuelve cada Navidad y es un ‘must have’ del invierno
Noviembre 13, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
Carys Douglas revive el estilo de Catherine Zeta-Jones con una camiseta Gucci de hace tres décadas
Moda
Carys Douglas revive el estilo de Catherine Zeta-Jones con una camiseta Gucci de hace tres décadas
Noviembre 13, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Memo Ochoa en los Latin Grammy 2026: ¿Cuál fue su participación y por qué subió al escenario?
Personalidades
¿Por qué Memo Ochoa estuvo en los Latin Grammy 2026? El motivo detrás de su aparición
Noviembre 13, 2026
 · 
Tania Franco
Mon Laferte en los Latin Grammy 2026
Moda
Los looks más extravagantes de los Latin Grammy 2026
Noviembre 12, 2026
 · 
Marjorie Daphnis
Valentina Ferreira en los Latin Grammys 2026
Moda
Latin Grammy 2026: los mejores looks y vestidos de la alfombra roja
De vestidos espectaculares a propuestas de moda más arriesgadas, las estrellas de la música latina convierten la alfombra roja de los Latin Grammy 2026 en una pasarela de estilo.
Noviembre 12, 2026
 · 
Paola Juárez
McKenna Grace revive el estilo de Katniss Everdeen de "En Llamas": el vestido negro y maquillaje
Moda
McKenna Grace revive el estilo de Katniss Everdeen de “En Llamas": el vestido negro y maquillaje
La actriz sorprendió con un look inspirado en uno de los vestidos más icónicos de Katniss Everdeen en Los Juegos del Hambre: En llamas. Descubre los detalles de su maquillaje, peinado recogido y vestido de Elisabetta Franchi.
Noviembre 11, 2026
 · 
Tania Franco
Letizia Ortiz confirma que los botines de punta afilada son los más elegantes del invierno
Moda
Letizia Ortiz confirma que los botines de punta afilada son los más elegantes del invierno
La reina Letizia Ortiz vuelve a ser una referencia de estilo para descubrir cómo incorporar los botines de punta afilada a un armario femenino y sofisticado.
Noviembre 11, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Zendaya-en-el-desfile-de-París-2026.jpg
Moda
Zendaya deslumbra en el desfile de Louis Vuitton Otoño-Invierno 2026-2027
Zendaya robó todas las miradas durante el desfile de Louis Vuitton Womenswear Fall/Winter 2026-2027 en París, donde apareció con un elegante look blanco y un anillo en el dedo que despertó los rumores sobre su boda.
Marzo 11, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente