Tendencias de moda de los Latin Grammy 2026: ¿Menos piel y más elegancia?

Los Latin Grammy 2026 no solo celebraron lo mejor de la música latina, también dejaron algunas de las propuestas de moda más interesantes de la temporada. Durante la 27ª edición, celebrada el 12 de noviembre en Las Vegas, las celebridades apostaron por siluetas románticas, tejidos delicados, prendas estructuradas y diseños que encontraron un equilibrio entre la elegancia clásica y la experimentación.

Según lo que vimos, la sofisticación ya no depende de mostrar más piel, sino de jugar con las proporciones, las texturas y los detalles. Desde vestidos inspirados en la moda nupcial hasta encajes estratégicos y telas satinadas de gran volumen, la ceremonia dejó claro que la discreción y el maximalismo pueden convivir en un mismo guardarropa.

LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 12: Karol G attends the 27th Annual Latin GRAMMY Awards at MGM Grand Garden Arena on November 12, 2026 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Leon Bennett/Getty Images for The Latin Recording Academy) Leon Bennett/Getty Images for The Latin Recording Academy

Tendencias nupciales: el blanco reina en la alfombra roja de los Latin Grammy 2026

El blanco fue uno de los grandes protagonistas de la alfombra roja, confirmando que la estética nupcial continúa trascendiendo las bodas para conquistar los eventos más importantes de la industria del entretenimiento.

Tendencias nupciales: el blanco reina en la alfombra roja de los Latin Grammy 2026 Getty Images

Rosalía, Karol G, Silvana Estrada y Camila Cabello fueron algunas de las celebridades que incorporaron esta tonalidad a sus estilismos, cada una con una interpretación diferente: desde diseños de inspiración romántica hasta siluetas más estructuradas y contemporáneas.

Lejos de limitarse al vestido de novia tradicional, esta tendencia apuesta por corsés, escotes cuidadosamente construidos, tejidos ligeros y volúmenes que aportan movimiento sin necesidad de accesorios excesivos. La clave está en la combinación de blancos luminosos, texturas delicadas y cortes que destacan la silueta, una fórmula que recupera el romanticismo y lo adapta a la moda de gala actual.

Tendencias nupciales: el blanco reina en la alfombra roja de los Latin Grammy 2026 Ian Maule/Getty Images

Moda masculina en los Latin Grammy 2026: Emilio Osorio destaca con un traje rojo

La moda masculina también tuvo su momento en los Latin Grammy 2026, donde los trajes tradicionales dieron paso a siluetas modernas, colores vibrantes y propuestas que reinterpretaron la sastrería clásica. Emilio Osorio fue uno de los mejor vestidos de la noche, al apostar por un conjunto rojo intenso de dos piezas, compuesto por un saco corto de doble botonadura, pantalones de corte recto y botines negros de punta afilada.

Moda masculina en los Latin Grammy 2026: Emilio Osorio destaca con un traje rojo Ian Maule/Getty Images

Encajes y transparencias en los Latin Grammy 2026: la elegancia de Ana de Armas y Rosalía

Las transparencias siguen presentes en la moda de alfombra roja, pero esta edición mostró una interpretación más sutil y sofisticada. En lugar de diseños completamente reveladores, destacaron los encajes, las superposiciones y los detalles que permiten insinuar sin dejarlo todo a la vista.

Encajes y transparencias en los Latin Grammy 2026: la elegancia de Ana de Armas y Rosalía Ian Maule/Getty Images

Ana de Armas eligió un vestido azul claro con estampados florales, detalles de encaje y una silueta fluida. El diseño combinó delicadeza y sensualidad a través de un escote drapeado y aplicaciones que aportaron una dimensión romántica al conjunto. Por su parte, Rosalía llevó esta tendencia a otro nivel durante la entrega de premios. La española lució un vestido de encaje blanco con transparencias estratégicas, un corsé estructurado y delicados detalles bordados.

Encajes y transparencias en los Latin Grammy 2026: la elegancia de Ana de Armas y Rosalía John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy

El diseño, que utilizó al recibir algunos de sus reconocimientos, destacó por su elaboración y por el contraste entre la estructura del corsé y la ligereza del tejido. La cantante también apostó por un vestido negro con encajes durante sus apariciones posteriores a la ceremonia, demostrando que esta tendencia puede adaptarse tanto a una estética romántica como a una propuesta más sobria.

Maximalismo y telas satinadas: Karol G, Silvana Estrada y Rosalía en los Latin Grammy 2026

Aunque el romanticismo dominó buena parte de la alfombra roja, las presentaciones musicales mostraron otra de las grandes tendencias de los Latin Grammy 2026: el maximalismo a través de telas brillantes, bordados, volúmenes y siluetas teatrales.

Maximalismo y telas satinadas: Karol G, Silvana Estrada y Rosalía apuestan por el volumen en los Latin Grammy 2026 Monica Schipper/Getty Images for The Latin Recording Aacdemy

Karol G llevó esta propuesta a un terreno profundamente mexicano con un traje dorado inspirado en la indumentaria de mariachi. Los bordados ornamentales, el acabado metalizado y la silueta estructurada transformaron su vestuario en una pieza que celebró la tradición musical mexicana desde una perspectiva contemporánea.

Maximalismo y telas satinadas: Karol G, Silvana Estrada y Rosalía en los Latin Grammy 2026 Ethan Miller/Getty Images

Silvana Estrada, por su parte, eligió un vestido verde con olanes durante su presentación musical. El movimiento de las capas y la amplitud de la falda aportaron dramatismo al diseño, demostrando que el volumen puede convertirse en el elemento central de un estilismo sin necesidad de recurrir a numerosos accesorios.

Tendencias de moda y telas satinadas: Karol G, Silvana Estrada y Rosalía en los Latin Grammy 2026 Getty Images

Rosalía también exploró esta tendencia durante su actuación con un vestido verde oliva de reflejos dorados, firmado por Erdem. La prenda destacó por su acabado brillante, cuerpo estructurado y falda amplia con pliegues, elementos que reforzaron la estética teatral de su presentación.

¿Lo recatado vuelve a estar de moda? Lo que revelaron los Latin Grammy 2026

Los estilismos de esta edición demostraron que la moda de gala está explorando nuevas formas de equilibrar sensualidad, romanticismo y extravagancia. El blanco de inspiración nupcial, los encajes delicados y las transparencias sutiles convivieron con vestidos voluminosos, tejidos brillantes y propuestas de gran impacto visual.

¿Lo recatado vuelve a estar de moda? Lo que revelaron los Latin Grammy 2026 John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy

Más que un regreso absoluto a la moda recatada, la tendencia apunta hacia una elegancia en la que los detalles cobran protagonismo. La sofisticación no se define por la cantidad de piel que se muestra ni por el número de prendas que se llevan, sino por la manera en que se combinan las texturas, las proporciones y los acabados.