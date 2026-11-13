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Las 5 mejores presentaciones de los Latin Grammy 2026: Daddy Yankee, Rosalía, Anitta y más

De la espectacular actuación de Daddy Yankee al homenaje a José Alfredo Jiménez, los Latin Grammy 2026 reunieron a grandes figuras de la música latina en Las Vegas. Estas fueron cinco de las presentaciones más destacadas de la ceremonia.

Noviembre 12, 2026 • 
Tania Franco
Las 5 mejores presentaciones de los Latin Grammy 2026: Daddy Yankee, Rosalía, Anitta y más

Las 5 mejores presentaciones de los Latin Grammy 2026: Daddy Yankee, Rosalía, Anitta y más

Kevin Winter/Getty Images for the The Latin Recording Academy

La 27ª edición de los Latin Grammy 2026 convirtió el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas en un escenario donde la música latina celebró su historia, diversidad y evolución. El jueves 12 de noviembre, artistas de distintas generaciones y géneros musicales protagonizaron una noche que reunió desde el reguetón y el pop hasta el rock y la música regional mexicana.

Entre los momentos más destacados estuvieron el recorrido musical de Daddy Yankee, reconocido como Persona del Año 2026, el regreso de Rosalía al escenario de los premios y un homenaje al legado de José Alfredo Jiménez, una de las figuras más importantes de la música mexicana.

1. Daddy Yankee hace historia con un recorrido por casi tres décadas de música en los Latin Grammy 2026

Uno de los momentos más esperados de los Latin Grammy 2026 fue la presentación de Daddy Yankee, quien recibió el reconocimiento de Persona del Año por parte de la Academia Latina de la Grabación. El puertorriqueño apareció en el escenario con una enorme bandera de Puerto Rico a manera de capa, una imagen que puso en primer plano sus raíces y su influencia en la música urbana.

Acompañado por artistas como Bizarrap, Bad Gyal, Feid y LL Cool J, el cantante ofreció un recorrido por algunos de los éxitos que marcaron su trayectoria, entre ellos “Despacito”, “Con Calma” y “Gasolina”, uno de los temas que impulsaron la expansión internacional del reguetón.

Daddy Yankee hace historia con un recorrido por casi tres décadas de música en los Latin Grammy 2026

Daddy Yankee hace historia con un recorrido por casi tres décadas de música en los Latin Grammy 2026

Ethan Miller/Getty Images

2. Anitta lleva la energía de Brasil al escenario de los Latin Grammy 2026

La cantante brasileña Anitta fue otra de las protagonistas de la ceremonia, sumándose a las actuaciones que mostraron la diversidad de sonidos y propuestas de la música latina contemporánea. Con una carrera que ha llevado la música brasileña a escenarios internacionales, Anitta representó una de las vertientes más actuales del pop latino y urbano. Su participación figuró entre los números destacados de la noche.

Anitta lleva la energía de Brasil al escenario de los Latin Grammy 2026

Anitta lleva la energía de Brasil al escenario de los Latin Grammy 2026

Kevin Winter/Getty Images for the The Latin Recording Academy

3. Rosalía deslumbra con una presentación inspirada en su álbum LUX en los Latin Grammy 2026

Rosalía regresó a los Latin Grammy con una propuesta musical que volvió a demostrar su capacidad para explorar diferentes géneros y lenguajes artísticos.La española abrió la ceremonia con una interpretación de tres canciones de su álbum LUX, acompañada por una puesta en escena que destacó las influencias orquestales y clásicas de este proyecto.

Su actuación contrastó con los ritmos urbanos de otros números de la gala y puso en primer plano una faceta más experimental de su música. Durante su participación interpretó “La rumba del perdón”, “La perla” y “Dios es un stalker”.

Rosalía deslumbra con una presentación inspirada en su álbum LUX en los Latin Grammy 2026

Rosalía deslumbra con una presentación inspirada en su álbum LUX en los Latin Grammy 2026

Ethan Miller/Getty Images

4. Homenaje a José Alfredo Jiménez: Reik, The Warning y el legado de la música mexicana

México tuvo un lugar especial en los Latin Grammy 2026 con un homenaje dedicado a José Alfredo Jiménez, una de las figuras más influyentes de la música ranchera, con motivo del centenario de su nacimiento. La ceremonia contó con la participación de artistas mexicanos como Reik, The Warning y Camila Fernández.

5. Carín León, Juanes y Vivir Quintana: tres voces que celebran la música latinoamericana

Los tres artistas representan distintas expresiones de la música latinoamericana: Carín León, desde la evolución del regional mexicano; Juanes, con su trayectoria en el rock y pop en español; y Vivir Quintana, cuya obra combina la música de raíz con letras de fuerte contenido social.

5. Carín León, Juanes y Vivir Quintana: tres voces que celebran la música latinoamericana

5. Carín León, Juanes y Vivir Quintana: tres voces que celebran la música latinoamericana

Kevin Winter/Getty Images for the The Latin Recording Academy

La noche también estuvo marcada por las actuaciones de Silvana Estrada, Mon Laferte y Karol G, tres artistas que, desde sus respectivos estilos, reflejaron la diversidad y riqueza de la música latina. Entre interpretaciones emotivas, propuestas artísticas y ritmos que celebraron sus raíces, los Latin Grammy 2026 dejaron momentos memorables que reafirmaron el talento y la presencia de las mujeres en la industria musical.

Carin León Reik anitta Rosalía
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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