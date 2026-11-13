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Latin Grammy 2026: las parejas que desfilaron por la alfombra roja

Los famosos llegaron a la gran noche de la música latina acompañados de sus parejas. Aquí, algunos que compartieron su sonrisa ante las cámaras.

Noviembre 12, 2026 • 
Marjorie Daphnis
Ana de Armas y Beto Montenegro

Ana de Armas y Beto Montenegro

Getty Images

La alfombra roja de los Latin Grammy 2026 no solo reúne a las grandes figuras de la música, también se convierte en un escaparate de los acompañantes que llegan con ellas a una de las noches más importantes de la industria.

Desde cantantes y actores hasta conductores, varias celebridades hicieron su aparición junto a sus parejas. Aquí reunimos las imágenes de quienes han desfilado juntos por la alfombra roja.

Ana de Armas y Beto Montenegro

La guapa actriz llegó del brazo de su novio. Para la ocasión, Ana eligió un vestido floral de corte asimétrico, escote pronunciado y cola.

Ana de Armas y Beto Montenegro

Ana de Armas y Beto Montenegro

Ian Maule/Getty Images

Carín León y Meylin Zúñiga

La pareja llegó regalando sonrisas a sus fans. Él eligió un estilo en el que predominó el negro, y complementó con sombrero a juego. Por su lado, ella optó por un vestido strapless de estampado floral y corte recto.

Carín León y Meylin Zúñiga

Carín León y Meylin Zúñiga

Ian Maule/Getty Images

Carlos Ponce y Karina Banda

La pareja lució muy atractiva y perfecta para la ocasión. El actor, con un impecable smoking, mientras que ella optó por un vestido largo con capa azul, de hombros descubiertos y con detalles en plumas.

Carlos Ponce y Karina Banda

Carlos Ponce y Karina Banda

Gilbert Flores/Billboard via Getty Images

Daddy Yankee y Rosa Rodríguez

La pareja eligió combinarse en color negro. El cantante completó con unos collares con diamentes.

Daddy Yankee y Rosa Rodríguez

Daddy Yankee y Rosa Rodríguez

Tommaso Boddi/Getty Images for The Latin Recording Academy

Alan Tacher y Cristy Bernal

El presentador mexicano llegó muy sonriente en compañía de su esposa, quien eligió un vestido strapless en color verde esmeralda.

Alan Tacher y Cristy Bernal

Cristy Bernal y Alan Tacher

Tommaso Boddi/Getty Images for The Latin Recording Academy

Angélica Abud y Manuel Abud

El director ejecutivo de La Academia Latina de la Grabación optó por un smoking, mientras que su esposa contrastó con un vestido rojo.

Angélica Abud y Manuel Abud

Angélica Abud y Manuel Abud

Tommaso Boddi/Getty Images for The Latin Recording Academy

Karen Martínez y Juanes

El cantante colombiano llegó con su esposa, quien eligió un vestido dorado con espalda descubierta.

Karen Martínez y Juanes

Karen Martínez y Juanes

Ian Maule/Getty Images

Latin Grammy
Marjorie Daphnis
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