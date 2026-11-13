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Los mejores momentos de los Latin Grammy 2026: Rosalía, Ana de Armas y las mejores presentaciones musicales

Desde la espectacular presentación de Rosalía hasta los primeros premios de donde Ana de Armas y Beto Montenegro como pareja, estos fueron los momentos que marcaron la ceremonia.

Noviembre 12, 2026 • 
Tania Franco
27th Annual Latin GRAMMY Awards - Show

Los mejores momentos de los Latin Grammy 2026: Rosalía y las presentaciones musicales más memorables

Ethan Miller/Getty Images

Los Latin Grammy 2026 celebraron su 27.ª edición este 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, con una noche dedicada a reconocer lo mejor de la música latina. La ceremonia reunió a figuras internacionales, nuevas promesas y artistas que han marcado distintas generaciones, con presentaciones en vivo, reconocimientos y momentos que reflejaron la diversidad musical de Latinoamérica y España.

Entre los protagonistas estuvieron Rosalía, Daddy Yankee, Pablo Alborán y la mexicana Silvana Estrada, quienes destacaron tanto por sus actuaciones como por sus reconocimientos durante la celebración.

Rosalía en los Latin Grammy 2026: una presentación entre nubes y música

Rosalía protagonizó uno de los momentos visualmente más impactantes de los Latin Grammy 2026 con una presentación que combinó música, escenografía y una estética casi celestial.

La cantante española apareció sobre un escenario rodeado de enormes estructuras que simulaban nubes, iluminación cálida y una atmósfera de ensueño. Vestida con un diseño amarillo de silueta romántica, la artista convirtió su actuación en una experiencia que parecía desarrollarse entre el cielo y la tierra.

Los mejores momentos de los Latin Grammy 2026: Rosalía, Ana de Armas y las mejores presentaciones musicales

Los mejores momentos de los Latin Grammy 2026: Rosalía, Ana de Armas y las mejores presentaciones musicales

Kevin Winter/Getty Images for the The Latin Recording Academy

Durante su participación interpretó “La rumba del perdón”, “La perla” y “Dios es un stalker”, tres canciones con las que mostró distintas facetas de su propuesta musical.

La escenografía, acompañada de efectos de niebla y una iluminación cuidadosamente diseñada, reforzó el carácter teatral de la presentación. Más allá de su interpretación vocal, Rosalía apostó por una narrativa visual que convirtió su participación en uno de los momentos destacados de la ceremonia.

Los mejores momentos de los Latin Grammy 2026: Rosalía, Ana de Armas y las mejores presentaciones musicales

Los mejores momentos de los Latin Grammy 2026: Rosalía, Ana de Armas y las mejores presentaciones musicales

Ethan Miller/Getty Images

Ana de Armas y Beto Montenegro debutan como pareja en las premiaciones de los Latin Grammy 2026

Ana de Armas y Beto Montenegro, vocalista de Rawayana, se convirtieron en una de las parejas más comentadas de los Latin Grammy 2026. La actriz cubana y el músico venezolano asistieron juntos a la gala de Persona del Año, celebrada en honor a Daddy Yankee el 11 de noviembre, y posteriormente desfilaron por la alfombra roja de la ceremonia principal, el 12 de noviembre, en Las Vegas.

27th Annual Latin Grammy Awards - Person of the Year Honoring Daddy Yankee - Arrivals

Ana de Armas y Beto Montenegro debutan como pareja en Gala a Persona Del Año: Daddy Yankee

Leon Bennett/Getty Images for The Latin Recording Academy

Estas apariciones marcaron sus primeras premiaciones juntos como pareja, atrayendo la atención de las cámaras. Para la ceremonia principal, Ana de Armas eligió un vestido azul claro con detalles delicados, mientras Beto Montenegro apostó por un traje gris de doble botonadura, corbata y lentes oscuros. Una de las apariciones románticas más destacadas de la noche.

Ana de Armas y Beto Montenegro debutan como pareja en las premiaciones de los Latin Grammy 2026

Ana de Armas y Beto Montenegro debutan como pareja en las premiaciones de los Latin Grammy 2026

Tommaso Boddi/Getty Images for The Latin Recording Academy

Xavi gana su primer Latin Grammy 2026 y dedica su premio a México

Uno de los momentos más emotivos de los Latin Grammy 2026 llegó cuando Xavi recibió su primer gramófono dorado. El cantante mexicano aprovechó su discurso de agradecimiento para reconocer a su familia, su equipo de trabajo y a los artistas con quienes compartió nominación, además de dedicar este logro a México y a las nuevas generaciones que sueñan con abrirse camino en la música.

Este premio se lo dedico a mi querido México y a todos los jóvenes que quieran un sueño. Sigan creyendo en ustedes y trabajando por lo que aman, porque los sueños sí se cumplen. ¡Gracias de corazón y que viva México!
Xavi

Xavi obtuvo el reconocimiento por “Dosis”, su segundo álbum de estudio, y antes, durante la noche ganó Mejor Canción Regional Mexicana por “No Capea”, junto a Grupo Frontera, durante la 27.ª edición de los Latin Grammy, celebrada en Las Vegas

Rosalía Ana de Armas Latin Grammy
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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