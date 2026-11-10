Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères desatan rumores de romance: ¿son novios?

Una salida de compras por las calles de West Hollywood fue suficiente para colocar a Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères en el centro de la conversación. La actriz mexicana y el empresario fueron fotografiados caminando tomados de la mano en Los Ángeles, una aparición que ha despertado rumores sobre una posible relación sentimental.

Las imágenes, difundidas el 9 de noviembre por People en Español, muestran a ambos disfrutando de un paseo por la zona comercial de West Hollywood. Su cercanía llamó especialmente la atención por los antecedentes sentimentales de los dos: Renata terminó este año su relación de cinco años con Diego Boneta, mientras que Gonzalo fue vinculado anteriormente con Belinda y, más recientemente, con la actriz británica Emma Watson.

Las fotografías de Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères que desataron rumores de romance

La aparición de Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères ocurrió durante una jornada de compras en West Hollywood, una de las zonas más conocidas de Los Ángeles por sus boutiques, restaurantes y establecimientos de lujo.

En las imágenes publicadas por People en Español, la actriz y el empresario aparecen caminando juntos y tomados de la mano, un gesto que ha provocado preguntas sobre la naturaleza de su relación.

La actriz Renata Notni se vio muy cariñosa con su nueva pareja, el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, de compras por las calles de West Hollywood, CA, en el área metropolitana de Los Ángeles https://t.co/vGi8H0vlH0 — People En Español (@peopleenespanol) November 10, 2026

La publicación los presentó como una posible nueva pareja, aunque por ahora no existen declaraciones públicas de los protagonistas que permitan confirmar oficialmente su situación sentimental.

Esta es una de las primeras ocasiones en que ambos aparecen vinculados públicamente, por lo que las fotografías han generado especial interés en el mundo del entretenimiento y la sociedad mexicana.

Renata Notni terminó su relación de cinco años con Diego Boneta

La posible nueva etapa sentimental de Renata Notni llega meses después de su separación de Diego Boneta, con quien mantuvo una relación durante aproximadamente cinco años.

La ruptura se dio a conocer en marzo de 2026, después de que la pareja se convirtiera en una de las más reconocidas del entretenimiento mexicano.

Durante su noviazgo, ambos compartieron viajes, apariciones en alfombras rojas y distintos momentos personales, aunque procuraron mantener buena parte de su relación lejos de la exposición mediática.

Tras semanas de especulaciones sobre su separación, Renata confirmó en abril que su historia con Boneta había llegado a su fin.

En declaraciones a la prensa, la actriz explicó que la ruptura se produjo en buenos términos y que entre ambos permanecían el cariño y el respeto.

“Tuvimos una relación muy bonita y terminamos de la misma manera… yo le deseo lo mejor y que sea muy, muy feliz”, expresó entonces. La actriz no profundizó en los motivos de la separación y pidió respeto por su vida privada.

¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères, el

empresario relacionado con Renata Notni?

Gonzalo Hevia Baillères pertenece a la cuarta generación de la familia Baillères, una de las dinastías empresariales más reconocidas de México, vinculada con Grupo Bal, conglomerado que reúne compañías como El Palacio de Hierro, GNP Seguros, Profuturo e Industrias Peñoles.

Es hijo de Gonzalo Hevia y Teresa Baillères, y nieto del empresario Alberto Baillères González.

Aunque su apellido está relacionado con algunas de las empresas más importantes del país, Gonzalo también ha desarrollado una trayectoria profesional independiente, especialmente en los sectores de tecnología e inversión.

Fue fundador de Lok, una empresa enfocada en soluciones de logística mediante casilleros inteligentes, y posteriormente impulsó HBeyond, una firma de inversión orientada al desarrollo de negocios y nuevas tecnologías.

Su nombre también ha cobrado notoriedad fuera del ámbito empresarial debido a sus apariciones junto a distintas figuras del entretenimiento internacional.

Gonzalo Hevia Baillères y su relación con Emma Watson

Antes de ser fotografiado con Renata Notni, Gonzalo Hevia Baillères estuvo relacionado sentimentalmente con Emma Watson, reconocida internacionalmente por interpretar a Hermione Granger en la saga de Harry Potter.

En marzo de 2026 se difundieron fotografías de la actriz británica y el empresario mexicano besándose en un aeropuerto, después de que ambos fueran vistos en distintos destinos.

Especial

De acuerdo con los reportes publicados en aquel momento, habrían coincidido en Courchevel, en los Alpes franceses, además de Punta Mita, Nayarit, y Ciudad de México.

Las imágenes dieron fuerza a las versiones sobre una relación sentimental, aunque los protagonistas mantuvieron los detalles de su vida privada con discreción.

Ahora, las fotografías de Gonzalo junto a Renata Notni han vuelto a colocar su situación sentimental en el centro de la atención mediática.

Belinda también fue relacionada con Gonzalo Hevia Baillères

Otra de las figuras del entretenimiento con las que Gonzalo Hevia Baillères ha sido vinculado es Belinda.

Entre 2022 y 2024 surgieron versiones sobre un posible romance entre la cantante y el empresario, después de que fueran vistos juntos en distintas ocasiones.

Aunque ninguno confirmó públicamente la relación, sus apariciones despertaron interés entre los seguidores de la intérprete.

En 2025, el lanzamiento de Heterocromía, canción incluida en el álbum Indómita, volvió a relacionar el nombre del empresario con Belinda.

El tema contiene referencias a la vida de lujo y a la heterocromía, característica física que consiste en tener los iris de diferente color y que presenta Gonzalo Hevia Baillères.

Aunque distintos medios y usuarios de redes sociales interpretaron la canción como una referencia al empresario, Belinda no confirmó públicamente que estuviera dedicada a él.

¿Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères son novios?

Por ahora, Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères no han confirmado públicamente una relación sentimental.

Sin embargo, las fotografías en las que aparecen tomados de la mano durante su paseo por Los Ángeles han despertado especulaciones sobre un posible romance.

La aparición ocurre en un momento en el que ambos han mantenido discreción sobre su vida privada, después de que sus anteriores relaciones ocuparan titulares en los medios de entretenimiento.

Habrá que esperar para conocer si los protagonistas deciden hablar sobre su cercanía o si prefieren mantener esta nueva etapa lejos de los reflectores.La actriz mexicana fue fotografiada junto al empresario que anteriormente fue relacionado con Belinda y Emma Watson, despertando especulaciones sobre una posible relación.