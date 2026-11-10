“Esto es inaceptable”: Checo Pérez pierde la paciencia con Cadillac tras nuevo error en Brasil

Checo Pérez no ocultó su molestia con Cadillac durante el Gran Premio de Brasil 2026. Lo que parecía una oportunidad para recuperar posiciones en el circuito de Interlagos terminó convirtiéndose en otro episodio de frustración para el piloto mexicano, después de que una falla en los pits comprometiera su desempeño.

El tapatío, que arrancó desde el fondo de la parrilla debido a penalizaciones relacionadas con cambios en la unidad de potencia, consiguió avanzar posiciones y mantenerse en la pelea con otros pilotos. Sin embargo, una parada de más de ocho segundos provocó que perdiera parte del terreno recuperado.

La situación desató un contundente reclamo por radio, especialmente porque no era la primera vez que enfrentaba un problema similar con la escudería estadounidense.

¿Qué pasó entre Checo Pérez y Cadillac en el Gran Premio de Brasil?

El incidente ocurrió durante la vuelta 15, cuando Checo Pérez ingresó a los pits para realizar un cambio de neumáticos.

Una falla en la pistola de impacto utilizada para retirar la rueda delantera izquierda retrasó el trabajo de los mecánicos y prolongó la detención por más de ocho segundos, un tiempo considerable en una competencia donde cada instante puede modificar el resultado.

Hasta ese momento, el mexicano había conseguido avanzar desde la última posición y disputar lugares con pilotos como Carlos Sainz, de Williams, y Oliver Bearman, de Haas.

La falla interrumpió su progresión y provocó una reacción inmediata del piloto, quien expresó su inconformidad a través de la radio del equipo.

La frustración de Checo quedó registrada en una comunicación con sus ingenieros, en la que cuestionó la repetición de errores durante las paradas en pits.

“Esto es inaceptable para la siguiente parada, por favor. Esto no es aceptable nuevamente. ¡Vamos, muchachos!”, reclamó el piloto mexicano. Su molestia no se debió únicamente al tiempo perdido en Brasil. Una semana antes, durante el Gran Premio de México, Cadillac había experimentado un inconveniente similar con las herramientas utilizadas para cambiar los neumáticos.

La repetición del problema provocó que Checo exigiera mayor precisión en los procedimientos del equipo, especialmente en una etapa de la temporada en la que cada carrera representa una oportunidad para mejorar sus resultados.

Checo Pérez reconoce el avance de Cadillac, pero exige soluciones

A pesar del incidente, el mexicano también destacó algunos aspectos positivos de su participación en Interlagos.

Las condiciones cambiantes de la pista, que alternaron entre lluvia y periodos de asfalto seco, pusieron a prueba las estrategias de los equipos. En ese escenario, Checo consideró que el monoplaza mostró un ritmo competitivo frente a algunos de sus rivales.

Al finalizar la carrera, explicó que había conseguido mantenerse en la pelea con otros pilotos, pero que la parada lenta afectó sus posibilidades de obtener un mejor resultado.

También señaló que Cadillac necesita trabajar para corregir las fallas en sus herramientas y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

El mensaje dejó clara su postura: aunque reconoce los avances de la escudería en su primera temporada en la Fórmula 1, considera indispensable mejorar la ejecución dentro de los pits.

Sergio ‘Checo’ Pérez Instagram @schecoperez

¿En qué posición terminó Checo Pérez en el GP de Brasil 2026?

Checo Pérez cruzó la línea de meta en la posición 18, por delante de Carlos Sainz y del piloto brasileño Rafael Câmara.

Aunque no consiguió sumar puntos, logró completar una carrera marcada por las condiciones climáticas y los problemas operativos de su equipo.

La jornada también resultó complicada para su compañero, Valtteri Bottas, quien ni siquiera pudo tomar la salida debido a un problema con una tuerca de una rueda que los mecánicos no consiguieron retirar antes de la competencia.

De esta manera, Cadillac terminó el Gran Premio de Brasil con un solo monoplaza en pista y con nuevos desafíos por resolver de cara al cierre del campeonato.

¿Qué sigue para Checo Pérez y Cadillac en la Fórmula 1?

Después del Gran Premio de Brasil, la temporada 2026 de Fórmula 1 entra en su recta final, con las carreras de Las Vegas, Qatar y Abu Dabi todavía pendientes.

Para Checo Pérez, las próximas competencias representan una oportunidad de seguir trabajando en el desarrollo del monoplaza y buscar un resultado que refleje los avances del equipo.

Sin embargo, el desafío de Cadillac no se limita únicamente a mejorar la velocidad del automóvil. La escudería también deberá corregir los errores operativos que han afectado sus resultados en las últimas carreras.

El reclamo del mexicano en Interlagos dejó en evidencia la importancia de resolver estos problemas antes de que termine la temporada, especialmente cuando el equipo comienza a mostrar señales de mayor competitividad frente a sus rivales.