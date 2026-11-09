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Danna rinde homenaje a Rocío Dúrcal con La gata bajo la lluvia y su icónico vestido

La cantante sorprendió al interpretar La gata bajo la lluvia con un diseño de Mitzy que recupera la estética de uno de los vestuarios más recordados de Rocío Dúrcal.

Noviembre 09, 2026 • 
Paola Juárez
Danna en mentiras el musical

Foto: Bryan Flores

Hay homenajes que no necesitan demasiadas explicaciones. Bastó que Danna apareciera sobre el escenario con un vestido azul de lentejuelas y comenzara a interpretar La gata bajo la lluvia para que el recuerdo de Rocío Dúrcal cobrara vida de una manera especial.

Durante su participación en Mentiras: All Stars, la cantante mexicana sorprendió con un número musical que reunió dos elementos profundamente asociados con la intérprete española: una de sus canciones más emblemáticas y un vestuario inspirado en uno de sus looks de 1987.

Pero, lo que realmente hizo especial este momento fue mucho más que la referencia visual. Danna hizo suya la canción con una interpretación llena de fuerza y emoción, demostrando su capacidad vocal y escénica frente a un tema que ha acompañado a distintas generaciones.

Danna emocionó con su interpretación de La gata bajo la lluvia

Interpretar una canción tan reconocida como La gata bajo la lluvia representa un desafío particular. El tema, popularizado por Rocío Dúrcal en 1981, es una de esas composiciones que permanecen ligadas a la voz y personalidad de quien las convirtió en un éxito.

La cantante mexicana decidió acercarse a este clásico desde su propia identidad artística, con una interpretación intensa que puso en primer plano su voz y su capacidad para transmitir la emoción de la letra.

Su actuación recuperó el dramatismo de la canción, pero también permitió apreciar una faceta de la artista que ha desarrollado a lo largo de su carrera: su versatilidad para transitar entre el pop, el teatro musical y las interpretaciones de gran exigencia vocal.

Más que intentar reproducir la voz de Dúrcal, Danna encontró una manera de rendirle tributo desde su propio estilo.

Rocio Dúrcal

Captura de pantalla

El vestido de Danna que recordó a Rocío Dúrcal en los 90

El homenaje también estuvo presente en la elección del vestuario. Para su presentación, la intérprete llevó un diseño del mexicano Mitzy, inspirado en una pieza que Rocío Dúrcal utilizó durante una actuación en en los 90.

El vestido azul de lentejuelas, con un escote profundo en V y una silueta ajustada, recuperó el dramatismo de los diseños de escenario de los años ochenta. El brillo del tejido y la construcción de la prenda evocaron una época en la que los vestuarios formaban parte esencial de la identidad de las grandes intérpretes.

Danna diseño Mitzy

IG: @mitzyofficial_

La cantante complementó el diseño con una melena oscura y un maquillaje de ojos intenso, logrando una imagen que hacía referencia a Rocío Dúrcal sin dejar de reflejar su personalidad.

El resultado fue un homenaje que unió la moda y la música en una misma propuesta escénica.

danna-vesturario-en-mentiras-el-musical.jpg

IG: @danna

Un encuentro entre dos generaciones de la música

Aunque pertenecen a generaciones y estilos musicales distintos, Rocío Dúrcal y Danna comparten una conexión con el público mexicano y una trayectoria marcada por su presencia sobre el escenario desde edades tempranas.

Dúrcal construyó una carrera que la convirtió en una de las voces más queridas de la música en español, especialmente gracias a sus interpretaciones de baladas y rancheras.

Danna, por su parte, comenzó su carrera durante la infancia y ha evolucionado hasta consolidar una propuesta musical propia, en la que conviven el pop, la actuación y el teatro musical.

Su interpretación de La gata bajo la lluvia fue una oportunidad para conectar ambas trayectorias y recordar la vigencia de una canción que, más de cuatro décadas después de su lanzamiento, continúa encontrando nuevas voces.

Mentiras: All Stars, el escenario de un homenaje especial

La participación de Danna formó parte de Mentiras: All Stars, una producción que reunió a distintas figuras vinculadas con el universo de Mentiras, uno de los musicales más populares de México.

La cantante regresó al personaje de Yuri, mientras que otras artistas como Belinda y Mariana Treviño también participaron en el espectáculo. Entre los distintos momentos musicales de la noche, la interpretación de Danna destacó por la combinación de nostalgia, presencia escénica y una referencia visual cuidadosamente elegida.

Con este homenaje, la artista recordó que el legado de Rocío Dúrcal continúa vivo, no solamente en sus canciones, sino también en la inspiración que sigue despertando entre nuevas generaciones de intérpretes.

Danna Paola Danna
Paola Juárez
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