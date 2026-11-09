Danna y Belinda sorprendieron al público del Auditorio Nacional con un inesperado beso durante una de las escenas más emblemáticas de Mentiras All Stars. Las cantantes, quienes interpretan a Yuri y Daniela, respectivamente, protagonizaron un momento que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y que despertó las reacciones del Auditorio Nacional.

Todo ocurrió durante la interpretación de “Amiga mía / Ese hombre no se toca”, una de las secuencias favoritas del público, en la que la amistad entre ambas protagonistas adquiere un significado completamente distinto. Lo que comenzó como una emotiva confesión terminó con Danna acercándose a Belinda para darle un beso en los labios, desatando la emoción de los asistentes.

Danna y Belinda se besan en Mentiras All Stars: así fue el inesperado momento Patricio Gou

Danna y Belinda: de grandes amigas en la vida real a protagonistas de Mentiras All Stars

En la historia de Mentiras, el musical, Yuri y Daniela mantienen una amistad de muchos años. Sin embargo, durante esta escena se revela que los sentimientos de Yuri van mucho más allá del cariño que existe entre dos amigas. A través de la música, Yuri encuentra la oportunidad de expresar aquello que durante tanto tiempo había permanecido oculto: está enamorada de Daniela.

La escena, que combina nostalgia, humor y emoción, alcanzó uno de sus momentos más intensos cuando Danna tomó el rostro de Belinda entre sus manos y le dio un beso, provocando una reacción inmediata entre los espectadores. Vestidas con sus característicos atuendos azul y rosa, las artistas dieron vida a una secuencia que se convirtió en uno de los momentos más comentados de la presentación.

Danna y Belinda: de grandes amigas en la vida real a protagonistas de Mentiras All Stars Patricio Gou

Más allá del inesperado beso, esta escena representa uno de los giros emocionales más interesantes de Mentiras, el musical. Después de compartir una amistad durante años, Yuri finalmente se atreve a reconocer que lo que siente por Daniela no es únicamente amistad, sino un amor que había mantenido en silencio.

La confesión adquiere una dimensión especial porque transforma la relación entre ambos personajes y muestra una faceta vulnerable de Yuri, quien decide expresar sus sentimientos sin saber cómo serán recibidos. En esta ocasión, la interpretación de Danna y Belinda añadió un gesto de cercanía a una de las secuencias más recordadas de la obra, siendo que ambas cantantes y actrices se han mostrado más cercanas que nunca en 2026.

La participación de Danna y Belinda ha despertado especial interés entre sus seguidores, quienes lanzaron una canción juntas llamada Dolce Vita, un sencillo que forma parte del proyecto de Wet Dreams, de Danna. Ahora, ambas artistas protagonizaron uno de los momentos que serán recordados por los fans de Mentiras.