Hay historias que se cuentan con palabras y otras que necesitan música para expresar lo que un pueblo lleva en el corazón. Buena Vista Social Club pertenece a las segundas. Antes de su estreno oficial el próximo 12 de noviembre, tuvimos el privilegio de asistir a la función de prensa de esta producción que llega al Teatro de los Insurgentes y que, desde sus primeros acordes, se sintió como una carta de amor de Cuba para toda Latinoamérica.

Este hermoso espectáculo que hemos creado no solo se está expandiendo por Estados Unidos, sino que ahora está llegando a todo el mundo, y México es nuestra primera gran parada internacional. Saheem Ali

Nuestra conversación exclusiva con Saheem Ali, director del musical, fue el preámbulo perfecto para comprender lo que estábamos por presenciar: una historia sobre la memoria, las raíces y la fuerza de la música para mantener viva la identidad de un país, incluso en sus momentos más difíciles.

¿De qué trata Buena Vista Social Club? El director Saheem Ali nos habla de la llegada a México de la obra de teatro Dimitrios Kambouris/Getty Images for Tony Awards Productions

Desde la energía contagiosa de Candela hasta la nostalgia de Dos Gardenias, el público no podía evitar moverse y bailar desde sus asientos. Hubo sonrisas, emoción y momentos profundamente conmovedores. Porque las canciones de Buena Vista Social Club se sienten hasta erizar la piel.

En Nueva York hacemos la obra en inglés y las canciones en español, en México sería la primera vez que es toda la obra completamente en español. Saheem Ali

Buena Vista Social Club llega a México: una conmovedora carta de amor a Cuba en el Teatro de los Insurgentes IG: @galloar

Y detrás de cada melodía permanece la historia de un país que ha atravesado profundas heridas, crisis y adversidades, pero cuya cultura continúa resistiendo. Cuba ha hecho de su música una forma de memoria y supervivencia. Esa resistencia hoy resuena en Broadway y, por primera vez en una producción íntegramente en español, también sobre un escenario mexicano.

¿De qué trata Buena Vista Social Club? Una obra de teatro sobre el amor, la libertad y Cuba

La puesta en escena nos transporta a dos momentos decisivos de la historia cubana: la efervescencia musical de La Habana de los años cincuenta y el difícil periodo especial de los noventa. En medio de ambos tiempos aparece Omara Portuondo, cuya historia sirve como hilo conductor de un relato sobre los sueños, las decisiones y las heridas que deja el paso del tiempo.

Hemos tenido la oportunidad de ver a personas de todas partes de Latinoamérica asistir al musical y, como mencionaste, muchas de ellas terminan entre lágrimas. La música las conmueve profundamente por la nostalgia y los recuerdos que les despierta. Saheem Ali

Uno de los conflictos más conmovedores del musical es el dilema entre quedarse en Cuba o abandonar el país para perseguir una vida distinta. En tiempos de agitación política, los personajes deben decidir qué significa ser fieles a sus raíces y hasta dónde están dispuestos a llegar por sus sueños.

La obra también retrata dos mundos musicales que convivían en La Habana. Por un lado, el Tropicana, con sus grandes espectáculos dirigidos al turismo internacional; por otro, el Buena Vista Social Club, un espacio de encuentro donde la música cubana se interpretaba para los propios cubanos. Esa diferencia adquiere un profundo significado en la historia: no se trata únicamente de cantar, sino de decidir para quién, desde dónde y por qué se canta.

¿De qué trata Buena Vista Social Club? Una obra de teatro sobre el amor, la libertad y Cuba IG: @galloar

El director de Buena Vista Social Club, Saheem Ali nos revela por qué esta historia necesitaba contarse en español

En entrevista exclusiva, Saheem Ali compartió su emoción al escuchar por primera vez la obra completamente en español, una experiencia que describió como especialmente significativa. En Broadway, los diálogos se interpretan en inglés y las canciones conservan su idioma original. Sin embargo, la producción mexicana permite que tanto las palabras como la música compartan una misma lengua.

Fue hermoso escuchar las canciones y las escenas en español por primera vez. Saheem Ali

Ali también destacó que Marco Ramírez, dramaturgo cubanoestadounidense responsable del libreto, siempre había imaginado la historia en español, incluso mientras escribía su versión original en inglés. Para el director, esta adaptación significa acercarse todavía más al corazón de la obra. Su propia historia le permite comprender la relación entre el idioma y la identidad.

¿De qué trata Buena Vista Social Club? Una obra de teatro sobre el amor, la libertad y Cuba IG: @galloar

Crecí hablando suajili. El inglés es mi segundo idioma. No es el idioma de mi corazón ni de mis sueños. Saheem Ali

Y añadió que presentar el musical completamente en español permite recuperar algo esencial de su origen: la emoción de escuchar las historias en la misma lengua en la que nacieron sus canciones.

¿Quién es quién en Buena Vista Social Club? Un elenco que lleva el alma de Cuba al teatro de los Insurgentes

La fuerza de esta producción también reside en sus intérpretes. Mariana Dávila, quien da vida a la joven Omara Portuondo, deslumbra con una voz capaz de transmitir tanto la ilusión de una artista que comienza su camino como la vulnerabilidad de una mujer enfrentada a decisiones que cambiarán su destino.

Analy interpreta a Omara en su etapa adulta, mientras que Héctor Sandarti y Zark dan vida a Compay Segundo en distintas épocas. Coco Campo y Eric Rodríguez interpretan a Ibrahim Ferrer; Guillermo Zamora y César Cuervo encarnan a Rubén González; Víctor Varona da vida a Juan de Marcos y Luna Manzanares interpreta a Haydée.

¿De qué trata Buena Vista Social Club? Una obra de teatro sobre el amor, la libertad y Cuba IG: @galloar

La producción reúne artistas de distintas nacionalidades latinoamericanas, algo que Saheem Ali considera fundamental para contar esta historia. En nuestra conversación, el director destacó que el elenco incluye ocho artistas cubanos, además de intérpretes de Panamá, Colombia y México, entre otros países.

¿Qué canciones se interpretan en ‘Buena Vista Social Club’ en México?

La música es el corazón de Buena Vista Social Club, una producción que recupera algunos de los temas más emblemáticos del son cubano y los convierte en parte esencial de una historia sobre el amor, la nostalgia, la libertad y las raíces.

Personas mayores, de entre 80 y 90 años, que llevaban mucho tiempo sin escuchar esta música interpretada en vivo. Y también jóvenes que crecieron escuchando estas canciones en casa, porque sus padres o abuelos solían ponerlas. Saheem Ali

¿Qué canciones se interpretan en ‘Buena Vista Social Club’ en México? IG: @galloar

Canciones como Chan Chan, Veinte Años y Lágrimas Negras cobran nueva vida gracias a una extraordinaria orquesta que interpreta la música en vivo sobre el escenario, mientras los personajes recorren distintas épocas de la historia de Cuba. Entre las canciones que forman parte del repertorio del musical se encuentran:

Chan Chan

Candela

Dos Gardenias

El Cuarto de Tula

Lágrimas Negras

Veinte Años

La Negra Tomasa

El Carretero

De Camino a la Vereda

El Cumbanchero

Qué Bueno Baila Usted

Bruca Maniguá

Murmullo

Drume Negrita

Silencio

¿Qué canciones se interpretan en ‘Buena Vista Social Club’ en México? IG: @galloar

Cuando tenía 16 años, mi papá, que era piloto de avión, llevó a casa el CD de Buena Vista Social Club y me obsesioné con él. Lo escuchaba constantemente y me aprendí todas las letras de memoria, aunque no entendía lo que estaba diciendo. Saheem Ali

¿Cuándo se estrena ‘Buena Vista Social Club’ en México y dónde verla?

Buena Vista Social Club tendrá su estreno oficial el jueves 12 de noviembre de 2026 en el Teatro de los Insurgentes, ubicado en Avenida Insurgentes Sur 1587, colonia San José Insurgentes, Ciudad de México.

La producción mexicana está encabezada por Julieta González para OCESA y marca la primera adaptación internacional del musical de Broadway, así como su primera versión completamente en español. Los boletos están disponibles a través de Ticketmaster.

¿Cuándo se estrena ‘Buena Vista Social Club’ en México y dónde verla? IG: @galloar

El cierre de la función de prensa fue la confirmación de todo lo que Saheem Ali nos había compartido durante nuestra conversación. Con el público de pie, entre aplausos y una emoción que se extendía por todo el recinto, Buena Vista Social Club recibió una ovación que celebraba mucho más que una extraordinaria puesta en escena.

Celebraba la música de Cuba, la memoria de sus artistas y la posibilidad de seguir contando sus historias a nuevas generaciones. También celebraba la llegada a México de un espectáculo que no necesita pertenecer a un solo país para conmover. Porque el desarraigo, la nostalgia, la esperanza y el amor por nuestras raíces son sentimientos que atraviesan toda Latinoamérica.

Al salir del teatro queda la sensación de haber presenciado algo más que un musical, sino que una obra de arte que honra la cultura de un país que ha enfrentado la adversidad sin permitir que su música deje de sonar. Una carta de amor a Cuba que, esta vez, se lee y se escucha completamente en español. Imperdible.