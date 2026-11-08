La vida de Charles Leclerc acaba de dar un giro que va mucho más allá de las pistas de Fórmula 1. El piloto monegasco, de 29 años, se convirtió en papá por primera vez junto a su esposa, Alexandra Saint Mleux, con quien dio la bienvenida a su hija Bianca el pasado 3 de noviembre de 2026.

Apenas unos días después del nacimiento de la pequeña, Leclerc habló públicamente sobre esta nueva etapa durante el Gran Premio de São Paulo, donde compartió su felicidad y confesó que convertirse en padre era uno de los sueños que había tenido desde joven.

De alguna manera es algo que esperaba, porque siempre quise ser papá joven y, obviamente, Alex y yo sentimos que era el momento adecuado. Charles Leclerc

Charles Leclerc habla por primera vez de su hija Bianca: así vive su nueva etapa como papá con Alexandra Saint Mleux IG: @alexandramalenaleclerc

Charles Leclerc revela cómo ha vivido sus primeros días como papá con Alexandra Saint Mleux

Con una sonrisa que reflejaba su emoción, el piloto de Ferrari dejó por un momento a un lado las conversaciones sobre las carreras para hablar de lo que realmente había ocupado sus pensamientos durante los últimos días: su familia.

Es definitivamente lo más especial que me ha pasado en la vida. Charles Leclerc

Durante una entrevista con la Fórmula 1, Leclerc habló con entusiasmo sobre el nacimiento de Bianca y explicó que la paternidad era una experiencia que había deseado vivir desde hace mucho tiempo.

Charles Leclerc revela cómo ha vivido sus primeros días como papá con Alexandra Saint Mleux NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Leclerc también reconoció que los últimos días han estado llenos de emociones, especialmente porque el nacimiento de su hija ocurrió en medio de una temporada particularmente exigente para Ferrari.

Es un momento muy, muy especial y definitivamente una semana que recordaré para siempre por todas las cosas positivas que han sucedido. Charles Leclerc

Sus declaraciones rápidamente llamaron la atención de los seguidores de la Fórmula 1, quienes pudieron conocer una faceta más personal del deportista, acostumbrado a hablar principalmente de sus resultados en las pistas.

¿Cuándo nació Bianca, la primera hija de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux?

Bianca Leclerc nació el martes 3 de noviembre de 2026, apenas dos días después del Gran Premio de México, en el que Charles participó como piloto de Ferrari. La pareja anunció su nacimiento el miércoles 4 de noviembre a través de una publicación conjunta en Instagram, en la que compartieron una tierna fotografía de los pies de su hija.

¿Cuándo nació Bianca, la primera hija de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux? IG: @alexandramalenaleclerc

En la imagen, la recién nacida aparece con una prenda tejida en color rosa y unos pequeños calcetines blancos adornados con moños. El anuncio estuvo acompañado de un mensaje breve que reveló su nombre y fecha de nacimiento: “Bianca 🤍 3.11.26”.

¿Qué significa el nombre de Bianca? Lo que podría estar detrás la hija de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux

Algunos aficionados han señalado una posible conexión entre Bianca y el apellido de Jules Bianchi, el expiloto francés de Fórmula 1 que fue mentor y una figura muy importante en la vida de Charles Leclerc.

Bianchi, quien falleció en 2015 tras las lesiones sufridas durante el Gran Premio de Japón de 2014, mantenía una relación muy cercana con la familia Leclerc. Charles lo ha recordado públicamente como una especie de hermano mayor y una persona fundamental en su desarrollo como piloto.

Sin embargo, Charles y Alexandra no han confirmado que eligieran el nombre Bianca como homenaje a Jules Bianchi, por lo que esta interpretación sigue siendo una teoría de sus seguidores.

¿Qué significa el nombre de Bianca? Lo que podría estar detrás la hija de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux IG: @alexandramalenaleclerc

Después de disputar el Gran Premio de México el domingo 1 de noviembre, Charles regresó a Mónaco para acompañar a Alexandra durante el nacimiento de su hija. Pocos días después, viajó a Brasil para continuar con sus compromisos profesionales junto a Ferrari, en una temporada en la que comparte equipo con Lewis Hamilton.

La llegada de Bianca también convirtió a Leclerc en uno de los pilotos de la parrilla actual que son padres, junto con figuras como Sergio Pérez, Max Verstappen, Fernando Alonso y Nico Hülkenberg.