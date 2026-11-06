Mary de Dinamarca rescata el abrigo morado que comparte con su hija Isabella ¡y lo queremos esta temporada!

Mary de Dinamarca volvió a demostrar que una prenda bien elegida puede transformar por completo un estilismo. La reina acudió al castillo de Rosenborg, en Copenhague, para inaugurar la restaurada Habitación de Invierno y eligió un abrigo morado de Dolce & Gabbana que se convirtió en el protagonista de su conjunto.

El tono intenso contrastó con el resto de su atuendo, integrado por prendas negras, y aportó un toque de color a una jornada marcada por el clima frío. Pero el detalle más especial de la elección está en que no se trata de una adquisición reciente: es una pieza que también pertenece al guardarropa de su hija mayor, la princesa Isabella.

La reina Mary con un estilo sobrio y elegante, perfecto para la temporada de otoño-inverno. Martin Sylvest Andersen/Getty Images

El abrigo morado de Dolce & Gabbana que comparten Mary e Isabella

La prenda es un abrigo de lana en color morado oscuro, con doble botonadura y forro de estampado de leopardo. Su diseño combina una silueta clásica con detalles que le dan personalidad, una fórmula que permite convertirlo en el centro de cualquier look invernal.

Mary lo llevó con un suéter negro de cuello alto, pantalones amplios a juego y botines Fiona de Gianvito Rossi, de tacón fino. La combinación de prendas sobrias permitió que el abrigo destacara sin necesidad de sumar otros elementos llamativos.

La reina ya había lucido esta misma pieza durante su visita de Estado a Finlandia, en marzo de 2025. Sin embargo, su historia se remonta a noviembre de 2024, cuando Isabella la llevó por primera vez para asistir a una función de El Cascanueces en Copenhague.

Así, madre e hija han demostrado que compartir ropa también puede ser una forma de darle una segunda vida a las prendas y construir un guardarropa más versátil.

¿Por qué el morado es uno de los colores protagonistas del otoño?

El morado es una alternativa interesante a los tonos tradicionales de la temporada, como el negro, el gris, el café o el camel. En sus versiones más profundas, aporta intensidad y sofisticación, mientras que sus tonalidades más luminosas pueden convertirse en un acento de color para los días grises.

El estilismo de Mary ofrece una fórmula sencilla para incorporarlo: combinar una prenda llamativa con básicos oscuros. Un abrigo morado puede funcionar con pantalones negros, suéteres de cuello alto, botas o incluso con mezclilla para conseguir una apariencia más relajada.

También es un color que admite distintas combinaciones. Puede llevarse con gris para un resultado discreto, con blanco para aportar luminosidad o con tonos vino y ciruela para crear un conjunto monocromático.

La princesa Mary encabezó la reapertura de la Habitación de Invierno del castillo de Rosenborg. Martin Sylvest Andersen/Getty Images

Mary de Dinamarca inaugura la Habitación de Invierno del castillo de Rosenborg

La aparición de la reina tuvo lugar durante la reapertura de la Habitación de Invierno del castillo de Rosenborg, un espacio histórico que permaneció en restauración durante tres años.

La estancia fue construida entre 1615 y 1620 como parte de los aposentos del rey Christian IV y se utilizaba para recibir visitantes y mantener conversaciones privadas. El proyecto de restauración incluyó cerca de 100 pinturas, los paneles de madera tallada y la chimenea.

Durante la ceremonia, Mary cortó una cinta de seda y activó una instalación especial de iluminación antes de recorrer el espacio restaurado.

Con esta aparición, la reina no solo volvió a apostar por una prenda que ya había llevado en otras ocasiones, sino que también mostró una de las ventajas de la moda circular: compartir, reutilizar y combinar de distintas maneras piezas que conservan su atractivo con el paso del tiempo.

