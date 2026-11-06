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Reina Mary de Dinamarca
Reina Mary de Dinamarca
Moda
Mary de Dinamarca rescata el abrigo morado que comparte con su hija Isabella ¡y lo queremos esta temporada!
La reina danesa volvió a apostar por una de las prendas más llamativas de su guardarropa para una cita histórica en Copenhague. Su elección no solo destacó por el color, sino también por una historia familiar detrás del diseño.
Noviembre 06, 2026
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Marjorie Daphnis