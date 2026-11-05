A principios de año, el Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York anunció que John Galliano sería el protagonista de la exposición de 2027; sin embargo, tras resurgir la polémica por sus declaraciones del pasado, el proyecto fue cancelado y el diseñador se retiró a finales de agosto.

Ahora, más de dos meses después, se anunció una nueva temática para la Met Gala 2027: “extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday”, una propuesta busca demostrar que la moda no necesita recurrir a diseños extravagantes, siluetas imposibles o materiales lujosos para convertirse en una expresión artística.

¿Cuál es la temática de la Met Gala 2027?

A diferencia de otras ediciones centradas en diseñadores, movimientos artísticos o periodos históricos específicos, la temática de 2027 pondrá el foco en la relación entre la ropa cotidiana y la alta costura.

Bajo la curaduría de Andrew Bolton, la muestra invitará a reconsiderar el valor de elementos tan habituales como las camisetas blancas, los jeans, las camisas, las gabardinas y las chamarras acolchadas.

Entre las piezas destacadas se encuentran prendas de diseñadores como Charles James, Marc Jacobs, Junya Watanabe y Matthieu Blazy, además de creaciones que muestran cómo la moda puede transformar objetos y materiales inesperados.

Met Gala 2027 anuncia su nueva temática Instagram/@voquemagazine

“La exposición estará dedicada a la belleza y el atractivo poco reconocidos de las prendas de todos los días: además de las camisetas y los jeans ya mencionados, habrá impermeables, sudaderas, chaquetas acolchadas y más.

La muestra invitará a los visitantes a ‘ver lo cotidiano con otros ojos’, dice Bolton, y abordará el tema desde dos perspectivas: primero, explorará cómo los diseñadores han reinventado y elevado prendas comunes hasta convertirlas en creaciones dignas de la pasarela; después, mostrará cómo materiales humildes, incluso ‘desechables’, como el papel, el aluminio y el plástico, se transforman en arte que se puede vestir”.

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¿Cuándo es la Met Gala 2027?

La próxima edición de la Met Gala está programada para el 3 de mayo de 2027, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Como cada año, la recaudación de la exclusiva velada contribuirá a financiar las actividades del Costume Institute.

La exposición “extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday” abrirá sus puertas al público el 9 de mayo de 2027 y permanecerá disponible hasta el 9 de enero de 2028.

Invitados y anfitriones a la Met Gala 2027

Por el momento, los organizadores todavía no han revelado quiénes serán los anfitriones de la gala ni cuál será el código de vestimenta oficial, ni los invitados.

Estos detalles serán especialmente esperados por los amantes de la moda, quienes cada año siguen de cerca las interpretaciones de las celebridades sobre el concepto de la exposición.