El traje de cuadros que Lady Di llevó en los 80 y que regresa como tendencia en 2026

Lady Di fue un icono de la moda; cada estilismo que llevaba era una inspiración. Además, creó tendencias que marcaron su época, pero que con el tiempo han vuelto gracias a su talento al elegir cada pieza de clóset.

Actualmente, un traje de cuadros que Lady Di lució durante los años 80 vuelve a tomar protagonismo en otoño 2026. Un conjunto nos recuerda que algunas de las mejores ideas para vestir esta temporada pueden encontrarse en los archivos de moda.

¿Cómo llevar un traje de cuadros en otoño 2026 al estilo de Lady Di?

Para recuperar el estilo de la princesa Diana, el secreto está en prestar atención a las proporciones y a la elección de los accesorios.

La primera regla es encontrar una prenda neutra que permita equilibrar el estampado. Los suéteres de cuello alto, las camisas blancas y las blusas de líneas sencillas son excelentes alternativas.

Getty Images

En cuanto a los colores, podemos inspirarnos directamente en Diana y elegir accesorios que retomen alguno de los tonos presentes en los cuadros. Unos zapatos burdeos, un bolso rojo o incluso unas botas negras pueden transformar por completo el resultado.

Para una interpretación más actual, el blazer puede llevarse con pantalones rectos o jeans oscuros, mientras que la falda funciona con botas de piel y un suéter de cashmere.

También es posible apostar por el conjunto completo, especialmente si buscamos un look de oficina elegante o una alternativa para los compromisos de la temporada.

El traje de cuadros de Lady Di que sigue inspirando la moda

La princesa Diana entendía que un buen estilismo no necesitaba demasiados elementos para destacar. En esta ocasión, eligió un conjunto de tartán de fondo oscuro con líneas rojas, blancas y amarillas, compuesto por un blazer de hombros definidos y una falda recta a la altura de las rodillas.

Para equilibrar la fuerza del estampado, incorporó un cuello alto blanco, una pieza sencilla que aportaba luminosidad al rostro y permitía que el traje conservara todo el protagonismo.

Los accesorios son los que le dan personalidad al conjunto. De zapatos optó por unos de tacón rojos y un bolso del mismo color, los cuales crearon una conexión visual con las líneas del tartán, mientras que unos discretos pendientes completaron el look.

El resultado fue una combinación que reunía elegancia, carácter y una interpretación muy personal de los códigos tradicionales de la moda británica.

Getty Images

¿Por qué los trajes de cuadros vuelven a ser tendencia en otoño 2026?

Recordemos que cada temporada recuperar siluetas, estampados y combinaciones que se integran de una nueva forma en el presente. Es así como este otoño 2026, los cuadros se presentan como una alternativa para quienes buscan alejarse de los conjuntos completamente lisos sin renunciar a la sofisticación.

Un estampado en una prenda es un gran atractivo para la versatilidad de tu look, ya que puedes adoptar una estética clásica cuando aparece en conjuntos de sastrería o adquirir un carácter más contemporáneo al combinarse con prendas relajadas y accesorios minimalistas.

Además, los trajes coordinados ofrecen una ventaja inigualable: permite construir un estilismo completo con pocas piezas y que también funcionan por separado. Un ejemplo podría ser un blazer de cuadros como el protagonista de un conjunto con jeans, mientras que una falda del mismo estampado puede combinarse con prendas de punto, camisas blancas o botas altas.

Lady Di y el secreto de un estilo que nunca pasa de moda

Más allá de cualquier tendencia, el legado de moda que dejó la princesa Diana está en su capacidad para apropiarse de los códigos de vestimenta de su época y darles una identidad propia.

Los trajes de dos piezas, los estampados tradicionales y las siluetas estructuradas formaron parte de un clóset que evolucionó con los años, pero que siempre conservó una personalidad reconocible.

Su traje de cuadros es una muestra de que la elegancia no depende de vestir únicamente prendas nuevas, sino de encontrar combinaciones que resistan el paso del tiempo. Y si algo nos enseña Lady Di este otoño 2026, es que mirar al pasado también puede ser una de las formas más interesantes de vestir el presente.