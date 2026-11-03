Elecciones intermedias de EU: qué se vota y por qué son importantes para México

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre sus elecciones intermedias, conocidas como midterms, una jornada electoral que puede redefinir el equilibrio de poder en Washington durante los dos años restantes de la presidencia de Donald Trump.

Aunque no se elige presidente, estos comicios son fundamentales porque determinan qué partido tendrá mayor influencia en el Congreso, el órgano encargado de aprobar leyes, autorizar gastos federales y supervisar al gobierno. Además, se disputan gubernaturas y otros cargos estatales y locales.

En esta ocasión, el resultado cobra especial relevancia por el contexto político estadounidense, marcado por el debate sobre el costo de vida, la política migratoria y las decisiones de la administración Trump. Para México, también representa un momento clave por las posibles repercusiones en la relación bilateral y en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

¿Qué son las elecciones intermedias de Estados Unidos?

Las elecciones intermedias se celebran cada dos años, justo a la mitad del periodo presidencial de cuatro años. Su principal objetivo es renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado, las dos cámaras que conforman el Congreso estadounidense.

A diferencia de las elecciones presidenciales, en las que los ciudadanos eligen al mandatario mediante el sistema electoral estadounidense, en las midterms se vota por representantes y otros funcionarios que influyen directamente en la elaboración de leyes y en la administración de los estados.

De acuerdo con la cobertura de RTVE, cerca de 250 millones de estadounidenses están llamados a participar en esta jornada electoral de 2026.

Aunque el presidente no se juega su permanencia inmediata en el cargo, el resultado funciona como un indicador del respaldo ciudadano a su gestión y puede modificar su capacidad para impulsar las propuestas de su administración.

Para estas elecciones intermedias, cerca de 250 millones de estadounidenses están llamados a participar en esta jornada electoral de 2026. Jeff Swensen/Getty Images

¿Qué se elige en las elecciones de este 3 de noviembre?

La jornada electoral incluye contiendas federales, estatales y locales. Estos son los principales cargos en disputa:

- Los 435 escaños de la Cámara de Representantes: todos sus integrantes se someten a elección cada dos años. Esta cámara participa en la aprobación de leyes y del presupuesto federal, y tiene facultades para iniciar procedimientos de juicio político contra funcionarios federales.

- 35 escaños del Senado: se renueva aproximadamente un tercio de esta cámara, cuyos integrantes cumplen mandatos de seis años. El Senado participa en la aprobación de leyes, confirma determinados nombramientos presidenciales y tiene la responsabilidad de juzgar los procesos de juicio político.

- 36 gubernaturas: los votantes elegirán gobernadores en distintos estados, quienes tienen influencia en asuntos como educación, seguridad pública, políticas económicas estatales y cooperación con el gobierno federal.

- Cargos estatales y locales: también se disputan puestos y responsabilidades públicas que varían según el estado y la localidad, por lo que los efectos de la jornada no se limitan a Washington.

La distribución de los escaños en el Congreso es especialmente importante. Para aprobar leyes y presupuestos, los partidos necesitan construir mayorías y, en determinados casos, negociar con legisladores de la oposición.

¿Por qué estas elecciones son importantes para Donald Trump?

Las midterms representan una prueba política para el presidente. Si el Partido Republicano conserva el control de ambas cámaras, Trump tendría mejores condiciones para avanzar con su agenda legislativa. Si los demócratas consiguen la mayoría en una o ambas, el panorama podría cambiar considerablemente.

Una Cámara de Representantes controlada por la oposición podría dificultar la aprobación de determinadas iniciativas, aumentar la supervisión de la administración y abrir investigaciones legislativas sobre sus decisiones. En el Senado, un cambio de mayoría también podría complicar la confirmación de ciertos nombramientos y la aprobación de leyes.

Sin embargo, perder la mayoría legislativa no significa que un presidente deje automáticamente el cargo ni que todas sus políticas queden anuladas. Trump continuará en la presidencia hasta el final de su mandato, previsto para enero de 2029, salvo que ocurriera algún otro supuesto constitucional.

Históricamente, el partido del presidente suele perder escaños en las elecciones intermedias. Esto se explica, en parte, porque los comicios permiten a los votantes expresar su satisfacción o descontento con el gobierno sin elegir directamente a un nuevo mandatario.

Por eso, los resultados de este martes serán una señal política relevante para Trump y podrían marcar el tono de la segunda mitad de su administración.

¿Cómo podrían afectar las elecciones de Estados Unidos a México?

Aunque se trata de un proceso electoral interno, sus consecuencias pueden extenderse más allá de las fronteras estadounidenses. México tiene una relación económica, migratoria y de seguridad estrechamente vinculada con su vecino del norte, por lo que la composición del Congreso puede influir en las condiciones en las que se negocian asuntos bilaterales.

1. El futuro del T-MEC y el comercio bilateral

Uno de los temas centrales es el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La relación comercial entre los tres países está ligada a empleos, inversiones, cadenas de suministro y exportaciones que cruzan las fronteras diariamente.

El Congreso estadounidense tiene facultades relevantes en materia comercial y participa en el marco legislativo que regula los acuerdos de comercio. Por ello, el resultado electoral podría influir en las posiciones políticas y en el margen de negociación durante la revisión del T-MEC.

Una nueva composición legislativa no garantiza un acuerdo más favorable para México. Tanto republicanos como demócratas mantienen preocupaciones sobre la competencia económica con China, aunque pueden diferir en sus prioridades y estrategias para América del Norte.

2. Migración y seguridad fronteriza

Las políticas migratorias también pueden verse influidas por el equilibrio de fuerzas en Washington. El Congreso interviene en la aprobación de leyes y recursos destinados a agencias federales, incluidas las relacionadas con el control migratorio y la vigilancia de la frontera.

Si cambia la composición legislativa, podrían modificarse las posibilidades de aprobar nuevas medidas, revisar algunas políticas o aumentar la supervisión de las acciones del gobierno federal.

Para México, estos cambios son relevantes por sus consecuencias en los cruces fronterizos, las comunidades migrantes, la cooperación bilateral y la gestión de los flujos de personas entre ambos países.

3. La relación política entre México y Estados Unidos

La composición del Congreso también influye en el entorno político en el que se desarrollan las negociaciones bilaterales. Una mayoría distinta podría cambiar los interlocutores, las prioridades legislativas y el nivel de respaldo a determinadas propuestas de la Casa Blanca.

Especialistas del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM han señalado que México necesita mantener vínculos con ambos partidos estadounidenses y desarrollar una estrategia de largo plazo, precisamente porque los equilibrios políticos pueden cambiar después de cada elección

En ese sentido, el desafío para el gobierno mexicano será identificar oportunidades de diálogo y negociación, sin asumir que un resultado electoral específico resolverá por sí solo las diferencias comerciales, migratorias o de seguridad.

¿Cuándo se conocerán los resultados de las elecciones intermedias?

Los primeros resultados comenzarán a conocerse después del cierre de las urnas en cada estado. Sin embargo, el momento en que se pueda determinar qué partido controlará cada cámara dependerá de la competencia en los distritos y estados más disputados, así como del conteo y la certificación de los votos.

En algunas contiendas, el ganador podría conocerse durante la misma noche electoral; en otras, el resultado podría tardar más. Por ello, las proyecciones iniciales deben distinguirse de los resultados oficiales.

Las elecciones intermedias no cambiarán de inmediato quién ocupa la Casa Blanca, pero sí pueden transformar el escenario político en el que Donald Trump gobernará durante los próximos dos años.

Para México, seguir de cerca la jornada es fundamental: lo que se decida en las urnas estadounidenses puede influir en las negociaciones comerciales, la política migratoria y la cooperación fronteriza, asuntos que forman parte de la vida cotidiana y de la economía de ambos países.