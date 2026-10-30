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Reportan detención de Inés Gómez Mont en Estados Unidos tras cinco años prófuga: esto se sabe

La mexicana habría sido detenida en Florida este 30 de octubre, luego de permanecer fuera del ojo público desde 2021, cuando comenzaron sus problemas legales en México.

Octubre 30, 2026
Inés Gómez Mont

Inés ya había escrito cuatro libros de corte infantil.

Getty Images

Detienen a Inés Gómez Mont, este viernes 30 de octubre de 2026. Tras cinco años alejada de la televisión y de la vida pública, la exconductora fue arrestada Florida, Estados Unidos, donde presuntamente permanecía desde que comenzaron sus problemas con la justicia mexicana.

La información fue difundida por medios nacionales e internacionales, donde compartieron una fotografía de su detención. Hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial de la captura.

¿Cómo fue Inés Gómez Mont detenida en Estados Unidos?

De acuerdo con los reportes publicados este viernes, la expresentadora habría sido detenida por autoridades estadounidenses en Florida.

La noticia surge semanas después de que se diera a conocer que Interpol había retirado la ficha roja de búsqueda internacional que existía contra ella y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga.

Por ahora, se desconoce qué autoridad habría realizado la detención, el lugar exacto donde ocurrió y cuál será el siguiente paso en su situación jurídica.

¿Por qué buscan a Inés Gómez Mont?

Recordemos que en 2021 las autoridades mexicanas emitieron una órdenes de aprehensión contra la conductora y su esposo Víctor Manuel.

Ambos han sido señalados por su presunta participación en delitos relacionados con delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

ines gomez mont

Las investigaciones están relacionadas con presuntas irregularidades financieras que involucran contratos públicos por aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos. Es importante señalar que estas acusaciones forman parte de un proceso judicial y no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.

¿Qué pasó con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga?

Al enfrentar problemas legales en Estados Unidos, Víctor fue detenido en septiembre de 2025 por las autoridades migratorias estadounidenses debido a su situación migratoria.

Mientras tanto, las autoridades mexicanas han mantenido su interés en los procedimientos de extradición relacionados con las investigaciones contra la pareja.

Inés Gómez Mont
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