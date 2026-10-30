Michelle Salas recuerda a su bisabuela y tatarabuela con un emotivo mensaje

Michelle Salas volvió a compartir un recuerdo que conecta su presente con la historia de su familia. A través de sus historias de Instagram, la modelo e hija de Luis Miguel y Stephanie Salas dedicó un espacio a la memoria de su bisabuela, Silvia Pinal, y de su tatarabuela, María Luisa Hidalgo.

El gesto evoca el vínculo de Michelle con las mujeres de su familia y el privilegio de haber compartido parte de su vida con distintas generaciones. La modelo ha mostrado en otras ocasiones lo importante que fue Silvia Pinal para ella, una relación que ha mantenido presente incluso después de la muerte de la actriz, ocurrida el 28 de noviembre de 2024.

Bisa Silvia y tatarabuela Malú: Hay ausencias que nunca dejan de sentirse y amores que ni el tiempo ni la distancia entre dos mundos pueden borrar. Pensando tanto en ustedes estos días, extrañándolas siempre y encontrándolas en tantos pequeños rincones de mi vida. El único consuelo que tengo es que están juntas”, escribió la modelo en una de sus historias, acompañado de una foto de Silvia Pinal y Malú.

Instagram @michellesalasb

En otra historia, se puede ver a Silvia Pinal elegantemente vestida con un vestido de estampado florar, y en la parte de abajo de la imagen se puede leer la palabra “Cautiva”.

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El recuerdo de Silvia Pinal sigue presente en la vida de Michelle Salas

Michelle ha encontrado distintas maneras de rendir homenaje a su bisabuela. Recientemente, por ejemplo, volvió a conectar con su legado a través de la moda al llevar un vestido vintage de Emilio Pucci que perteneció a Silvia Pinal durante un evento en Palm Beach, Florida

La prenda, de los años sesenta, tenía un valor que iba más allá de su diseño: representaba una manera de sentirse cerca de una mujer que dejó una huella importante en su historia familiar.

La modelo también ha compartido recuerdos de su infancia junto a la actriz y ha hablado públicamente del cariño que le tenía. Sus publicaciones permiten asomarse a una relación que trascendió la admiración por una figura emblemática del cine mexicano.

Una historia familiar que une a varias generaciones

La historia de Michelle está estrechamente ligada a una de las familias más reconocidas del espectáculo mexicano. Es hija de Stephanie Salas, nieta de Sylvia Pasquel y bisnieta de Silvia Pinal. Su tatarabuela fue María Luisa Hidalgo, parte de las generaciones anteriores de su familia.

Recordar a quienes estuvieron antes que ella es también una forma de mantener viva esa historia. A través de fotografías, prendas heredadas y mensajes personales, Michelle ha mostrado que los recuerdos familiares pueden convertirse en una manera íntima de honrar a quienes ya no están.

Más allá de la imagen pública, sus publicaciones dejan ver el valor que tienen para ella los lazos familiares y las memorias compartidas.

