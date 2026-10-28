Beliween 2026: Belinda vuelve a sorprender con su disfraz de Halloween

¡El Beliween 2026 es hoy! Sabemos que Halloween es una de las fechas más esperadas por los seguidores de Belinda, gracias a sus espectaculares transformaciones con las que la cantante ha demostrado que un disfraz puede convertirse en una auténtica producción artística y por su gran fiesta.

Este 2026, vuelve con un disfraz único y muy sorprendente. A través de sus redes sociales, Belinda nos ha compartido imágenes de los preparativos de su caracterización, dejando ver materiales de maquillaje, herramientas de trabajo y una misteriosa pieza negra que parece formar parte de su vestuario.

¿De qué se disfrazó Belinda en su Beliween 2026?

Sigue siendo uno de los secretos mejores guardados de la celebración. Sin embargo, la cantante comenzó ya a compartir algunas de las pistas sobre el personaje del que podría caracterizarse.

En una de sus historias de Instagram mostró una mesa con materiales utilizados para trabajos de caracterización, así como una pieza negra con relieves y formas orgánicas que recuerda a la anatomía de una criatura fantástica.

En particular este disfraz ha despertado curiosidad por su apariencia futurista y su posible relación con la temática extraterrestre que Belinda ha adelantado para esta edición.

Hasta el momento, no se ha confirmado si se trata de una criatura de ciencia ficción, un personaje cinematográfico o una creación original. Lo cierto es que los primeros detalles sugieren que la cantante prepara un look en el que el maquillaje y los efectos especiales tendrán un papel protagonista.

¿Cuál es la temática de Beliween 2026?

Lo que creemos es que una de las principales inspiraciones de Belinda para el Beliween 2026 podría ser la ciencia ficción. Como parte de los adelantos de la celebración nos compartió una colaboración con Jaime Maussan en la que se plantea una historia ficticia relacionada con señales y posibles encuentros extraterrestres.

La participación del investigador y comunicador mexicano ha dado una nueva dimensión a la expectativa alrededor de la fiesta, especialmente por la posibilidad de que la cantante explore una estética inspirada en criaturas de otros planetas.