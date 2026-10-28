Kim Kardashian en México 2026: todo lo que se vivió en su evento junto al elenco de Todo Vale

Kim Kardashian fue una de las grandes protagonistas de la noche del 27 de octubre en la Ciudad de México, donde se reunió con parte del elenco de Todo Vale (All’s Fair) para presentar la segunda temporada de la producción creada por Ryan Murphy.

El encuentro, celebrado en Soho House, reunió a Kim Kardashian, Sarah Paulson, Naomi Watts y Niecy Nash-Betts en una conversación conducida por Martha Debayle. Entre anécdotas del rodaje, reflexiones sobre sus personajes y momentos de complicidad, las actrices compartieron detalles de lo que significó regresar a esta historia.

Kim Kardashian sorprende hablando español durante su visita a México 2026

Uno de los momentos más espontáneos de la conversación ocurrió cuando Kim Kardashian llegó a la entrevista y saludó en español con un divertido: “Hola, hace frío”, provocando una reacción entre los presentes. Inclusive, su compañera de reparto Sarah Paulson mostró asombro ante la naturalidad de sus palabras.

Kim Kardashian sorprende hablando español durante su visita a México 2026 IG: @KimKardashian

Kim Kardashian confiesa que se sintió más cómoda en la segunda temporada de Todo Vale

Durante la conversación con Martha Debayle, Kim Kardashian habló sobre su evolución como actriz y reconoció que esta segunda temporada le permitió sentirse mucho más segura frente a las cámaras. La empresaria explicó que trabajar junto a intérpretes de gran trayectoria fue fundamental para desarrollar su confianza y mejorar su desempeño.

Tuve la oportunidad de pasar toda una temporada viendo a estas increíbles mujeres hacer tan bien su trabajo. Cuando estás rodeada de personas extraordinarias, elevas tu nivel, y esa es la realidad. Tuve a las mejores maestras del mundo durante toda una temporada. Kim Kardashian

Sus palabras reflejaron la admiración que siente por sus compañeras, especialmente después de una primera temporada en la que tuvo que adaptarse a las exigencias de protagonizar una serie dramática.

Niecy Nash-Betts elogia la evolución de Kim Kardashian como actriz

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando Niecy Nash-Betts tomó la palabra para reconocer el crecimiento de Kim durante las grabaciones. La actriz recordó cómo, con el paso del tiempo, Kardashian comenzó a involucrarse cada vez más en las decisiones creativas de sus escenas, cuestionando la posición de su personaje y prestando atención a la continuidad de la historia.

Entre risas, Niecy contó que llegó a preguntarse: “¿Quién te crees que eres? ¿Yo?”, sorprendida por la rapidez con la que su compañera había desarrollado una mirada más experimentada sobre la actuación.

Es un alma hermosa, pero también aprende increíblemente rápido. Estuviste extraordinaria esta temporada. Niecy Nash-Betts

Niecy Nash-Betts habla del desempeño de Kim Kardashian como actriz IG: NiecyNash1

El vestido blanco con el que Kim Kardashian destacó en su visita a México 2026

Para su aparición en la Ciudad de México, Kim Kardashian eligió un vestido blanco de silueta estructurada, ajustado a la cintura y con un pronunciado escote geométrico que acentuaba su figura. El diseño, de líneas limpias y acabado escultórico, fue acompañado por un peinado de pelo largo, lacio y con raya al centro, además de un maquillaje en tonos neutros que mantuvo la atención en el vestido.

El vestido blanco con el que Kim Kardashian destacó en su visita a México 2026 Tania Franco (taniafer.f)

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Todo Vale?

La segunda temporada de Todo Vale llegará a Disney+ el 4 de noviembre de 2026, con una nueva entrega de la historia centrada en un grupo de abogadas especializadas en divorcios de alto perfil. Creada por Ryan Murphy, la serie reúne a Kim Kardashian, Sarah Paulson, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts y Glenn Close, entre otras figuras.

La visita a México dejó ver la complicidad que existe entre sus protagonistas, pero también el crecimiento profesional de Kardashian, quien encontró en sus compañeras una fuente de aprendizaje y confianza para esta nueva etapa de su carrera.