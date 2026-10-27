La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 volverá a estar en el centro de la polémica con el estreno de un documental que abordará las acusaciones de presuntas irregularidades, favoritismo y falta de transparencia en el certamen de belleza.

El documental, bajo el nombre de ‘Crown of Deceit: Inside the Miss Universe Scandal’, promete revisar algunos de los episodios más controvertidos de la edición celebrada en Bangkok, Tailandia, en noviembre de 2025, cuando la representante mexicana obtuvo la corona.

¿Cuándo y dónde se estrena el documental sobre la controversia del triunfo de Fátima Bosch?

El documental, ‘Crown of Deceit: Inside the Miss Universe Scandal’, se podrá ver a partir del próximo 12 de noviembre a través de HBO Max y TLC, pocos días antes de la final de Miss Universo 2026, prevista para celebrarse en Puerto Rico.

El documental no solo abordará las acusaciones relacionadas con el triunfo de Bosch, sino también otros conflictos que han afectado la imagen de la organización, incluidas denuncias de conducta indebida y cuestionamientos sobre su liderazgo.

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Fátima Bosch: el documental que expondrá las supuestas irregularidades de su triunfo Instagram/@maikarrieta/@fatimaboschfdz

¿Cuál es la controversia del triunfo de Fátima Bosch?

La producción, dirigida por Patt McGee, busca examinar las controversias que rodearon a Miss Universo 2025, incluidas las acusaciones de presunto favoritismo y abuso de poder dentro de la organización.

El documental incluye el testimonio del exjurado Omar Harfouch, quien renunció antes de la final de Miss Universo 2025 y aportó grabaciones que presuntamente contienen declaraciones de Raúl Rocha Cantú sobre la supuesta elección de Fátima Bosch como ganadora.

Harfouch también denunció la existencia de una lista paralela de 30 semifinalistas elegidas sin el jurado oficial. Miss Universo rechazó la acusación y aseguró que surgió de una confusión con su programa social Beyond the Crown.

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¿Cuál fue el enfrentamiento que tuvo Fátima Bosch en Miss Universo?

La polémica en torno a Fátima Bosch comenzó antes de la final, cuando Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, la insultó durante una actividad previa al certamen tras cuestionarla por presuntos incumplimientos promocionales.

La mexicana abandonó el lugar en protesta y varias concursantes la respaldaron. El incidente se viralizó y generó indignación en redes sociales, lo que llevó a Itsaragrisil a ofrecer disculpas públicas.

Fátima Bosch: el documental que expondrá las supuestas irregularidades de su triunfo Instagram: Fátima Bosch.

El merecido triunfo de Fátima Bosch

Con 25 años, Fátima Bosch fue coronada como Miss Universo 2025 el 20 de noviembre de 2025, marcando un momento histórico para México, que estuvo acompañado de una ola de emociones, tanto por su coronación como por las controversias que rodearon su participación.

La mexicana destacó por su seguridad en el escenario y por la manera en que enfrentó los momentos difíciles durante la competencia, especialmente tras el enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia.

Sin embargo, su decisión de alzar la voz ante lo que consideró un trato injusto generó muestras de apoyo de otras concursantes y de miles de personas en redes sociales, y para sus seguidores, su coronación representó no solo el reconocimiento a su desempeño en el certamen, sino también un mensaje de fortaleza y dignidad frente a situaciones de presión.