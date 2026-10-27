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Tom Cruise estaría devastado por el fracaso de ‘Digger’: “Está furioso y humillado”

Tom Cruise habría comenzado a buscar responsables del fracaso en taquilla de Digger y de las duras críticas que ha recibido la película dirigida por Alejandro González Iñárritu.

Octubre 27, 2026 • 
Melisa Velázquez
Tom Cruise estaría devastado por el fracaso de ‘Digger’

Tom Cruise estaría devastado por el fracaso de ‘Digger’

Getty Images

El estreno de Digger, la película protagonizada por Tom Cruise y dirigida por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, se convirtió en un duro revés comercial para Warner Bros, al reportar una recaudación por debajo de las expectativas.

Lo que prometía ser una oportunidad para que el actor demostrara una faceta diferente a la de las grandes producciones de acción, terminó convirtiéndose en uno de sus más grandes fracasos en taquilla y con críticas negativas de los expertos en cine.

¿Cómo reaccionó Tom Cruise al fracaso en taquilla de Digger?

De acuerdo con el medio Radar Online, Tom Cruise tendría dificultades para aceptar el rechazo que ha tenido ‘Digger’ por parte del público, y ha comenzado a buscar culpables por el bajo desempeño que ha tenido el film.

Tom está humillado y furioso, y cuando Tom se enfurece, todos a su alrededor lo sienten… esto era algo personal para Tom. Quería recordarle a Hollywood que es un actor, no simplemente una estrella de acción. Por eso el rechazo del público le ha dolido tanto”, declaró una fuente al medio.

Te podría interesar: Ben Affleck alza la voz por Tom Cruise y cuestiona las críticas contra ‘Digger’

Digger se convierte en el peor fracaso en taquilla de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu

Digger se convierte en el peor fracaso en taquilla de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu

Getty Images

En Digger, Tom apostó por un papel diferente a sus habituales personajes de acción al interpretar a un magnate petrolero que provoca una catástrofe ambiental.

Tom puede culpar a la campaña, al estudio, a los críticos y a cualquiera que esté a su alcance, pero no puede aceptar la idea de que el público simplemente no quiso lo que él les ofreció, él defendió esta película. Puso su nombre, su poder y su reputación a su favor”, precisó la fuente.

El medio asegura que Tom se encuentra en negación y no está dispuesto a asumir responsabilidad en el fracaso de la película: “Aceptar eso significaría admitir que no fue un fracaso ajeno. Fue su gran oportunidad, y falló”.

Kate Middleton y el príncipe William se encuentran con Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu en Londres

¿Por qué ‘Digger’ no convenció al público y de cuánto son sus pérdidas comerciales?

Variety/Variety via Getty Images

¿Por qué ‘Digger’ no convenció al público y de cuánto son sus pérdidas?

Más allá de la supuesta reacción de Tom Cruise, las cifras de Digger muestran la magnitud del tropiezo, la película debutó el 2 de octubre de 2026 con apenas 20 millones de dólares de recaudación mundial durante su primer fin de semana, de los cuales ocho millones correspondieron a Estados Unidos y Canadá.

El panorama empeoró durante su segunda semana en cartelera, pues de acuerdo con The Guardian, la cinta acumulaba 35.3 millones de dólares a nivel mundial, mientras que las estimaciones apuntaban a posibles pérdidas estimadas de hasta 245 millones de dólares.

Por otra parte, la recepción dividida de la crítica y la dificultad para conectar con el público afectaron su desempeño comercial, según TheWrap, el cambio de género de Digger pudo dificultar la conexión con los seguidores de Tom Cruise, acostumbrados a verlo en películas de acción y grandes escenas de riesgo.

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