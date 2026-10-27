Super Bowl 2027: Jay-Z será el protagonista del show de medio tiempo

El Super Bowl 2027 acaba de revelar quién será el protagonista de su show de medio tiempo. Te contamos todo sobre cuándo, dónde y todos los detalles que debes conocer para prepararte para uno de los eventos más esperados del 2027.

El Super Bowl 2027 comienza a tomar forma y promete ser uno de los mejores. A través de redes sociales acaba de revelar que el espectáculo de medio tiempo será encabezado por Jay-Z, una de las figuras más influyentes de la industria musical.

El evento volverá a reunir deporte, entretenimiento y música, ¿te lo piensas perder?

¿Cuándo y dónde será el Super Bowl 2027?

El Super Bowl LXI se celebrará el domingo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California, dentro del área metropolitana de Los Ángeles.

Este recinto fue sede del Super Bowl LVI en 2022, por lo que volverá a recibir el partido más importante de la NFL. Su arquitectura contemporánea y sus instalaciones tecnológicas lo han convertido en uno de los estadios más emblemáticos de Estados Unidos.

Lo que más ha llamado la atención es que la fecha va a coincidir con el Día de San Valentín, por lo que seguro veremos muchas parejas disfrutando a lo máximo.

¿Qué equipos jugarán el Super Bowl 2027?

Aún no están definidos los equipos, pero recordemos que los dos finalistas se conocerán después de los playoffs de la NFL, cuando los campeones de la Conferencia Americana (AFC) y la Conferencia Nacional (NFC) consigan su pase al encuentro más importante de la temporada.

Esto se tiene previsto para el 31 de enero de 2027, durante los campeonatos de conferencia, cuando se definan las dos franquicias que competirán por el trofeo Vince Lombardi.

¿Quién cantará en el show de medio tiempo del Super Bowl 2027?

¡Sorpresa! Jay-Z, el esposo de Beyoncé, será el artista encargado de encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl 2027, lo que marcará un momento muy importante de su carrera.

Shawn Corey Carter, su nombre real, ha ganado 25 premios Grammy y, con más de tres décadas de trayectoria, se ha posicionado como una de las figuras más influyentes del hip-hop. Esta participación resulta especialmente significativa porque desde 2019 su compañía Roc Nation colabora con la NFL en la producción y dirección artística del espectáculo de medio tiempo.

Jay-Z y Sean ‘Diddy’ Combs Faebook

¿Qué canciones podría cantar Jay-Z en el Super Bowl 2027?

El repertorio oficial no ha sido confirmado, pero tiene una amplia discografía, por lo que esperamos canciones como Empire State of Mind, junto a Alicia Keys; 99 Problems; Hard Knock Life (Ghetto Anthem) y Run This Town, su colaboración con Rihanna y Kanye West.

Su presentación llegará, además, en el marco de las celebraciones por las tres décadas de Reasonable Doubt, el álbum con el que inició su trayectoria discográfica en 1996.

¿A qué hora será el Super Bowl 2027 en

México?

El inicio del Super Bowl 2027 será a partir de las 17:30 horas, tiempo del centro de México, equivalente a las 18:30 horas de la costa este de Estados Unidos. No olvides que el show del medio tiempo se realiza durante el descanso del partido.

¿Dónde ver el Super Bowl 2027 en México?

Para no perderte ningún detalle podrá verse a través de ESPN y Disney+, que tendrán cobertura del encuentro.