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¿De qué trata y cuándo se estrena la nueva serie animada de Lionel Messi en Disney+?

Lionel Messi producirá junto a Disney+ ‘Messi y los gigantes’, una serie animada inspirada en la trayectoria del astro argentino en la cancha.

Octubre 05, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿De qué trata y cuándo se estrena la nueva serie animada de Lionel Messi en Disney+?

¿De qué trata y cuándo se estrena la nueva serie animada de Lionel Messi en Disney+?

Getty Images

Lionel Messi da un impresionante salto de la cancha de juego a la sala de animación, el astro argentino tendrá su propia serie animada en Disney+, que se estrenará en la plataforma de streaming en el verano de 2027.

Tanto Disney como Messi, han dado a conocer los primeros detalles de la serie de animación que tendrá un toque de fantasía y aventura.

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Lionel Messi tendrá su propia serie de animación en Disney+

El primer adelanto de ‘Messi y los gigantes’ se dieron a conocer durante la San Diego Comic-Con Málaga, donde se revelaron detalles sobre la historia, los personajes y el universo fantástico de la producción.

Además de protagonizar esta fantástica y divertida historia, Messi participa como productor ejecutivo de la serie, mientras que su padre, Jorge Messi Pérez, figura como productor in memoriam.

La serie contará con Milo Burgess-Webb como la voz de Messi y Giulietta Vainer Tisminetzky como la de su madre. Además, Luck Ra estará a cargo de la música con el tema original “Vamos, vamos, vamos”, mientras que Atlantis Animation realizará la animación con la participación de Sony Pictures Television y Sony Music Vision.

¿De qué trata Messi y los gigantes, la serie animada de Lionel Messi?

La historia animada sigue a Leo, un niño de 12 años inspirado en la infancia de Messi, y cuya vida cambia al ser transportado a Iko, un universo alternativo formado por diez reinos donde habitan gigantes.

El primer trailer ya fue compartido por Messi y Disney: “Tengo muchas ganas de que gente de todo el mundo pueda disfrutar de esta serie en @disneyplus en el verano de 2027”, comentó el futbolista argentino en sus redes sociales.

De acuerdo con la sinopsis oficial, para regresar a casa, el pequeño Leo deberá competir en batallas de alto riesgo, similares al fútbol, utilizando poderosas ‘esferas’, derrotar a gigantes legendarios y restaurar los reinos fracturados de Iko.

A diferencia de los demás, Leo no puede utilizar los poderes de este mundo para potenciar su juego, por lo que deberá confiar en sus verdaderas fortalezas: su habilidad, el trabajo en equipo y la determinación.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

Mientras Messi se prepara para el estreno de su nueva serie animada, el astro argentino también está a punto de vivir un momento especial: su despedida oficial de la selección argentina, que tendrá lugar este martes 6 de octubre en Buenos Aires, Argentina.

Argentina enfrentará a Benín, en un partido marcado por la despedida de Lionel Messi, quien vestiría por última vez la camiseta albiceleste ante su público tras más de dos décadas con la selección.

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