¿Por qué Cristiano Ronaldo se fue de la selección de Portugal? La polémica detrás de su retiro

Cristiano Ronaldo imaginaba una despedida diferente de la selección de Portugal. Después de más de dos décadas defendiendo los colores de su país, el futbolista anunció el final de una de las etapas más importantes de su carrera. Sin embargo, su decisión llega en medio de una controversia que comenzó con una promesa incumplida, continuó con su inesperada salida de una concentración y terminó con una sanción disciplinaria.

El anuncio, realizado este 5 de noviembre de 2026, pone fin a una trayectoria internacional que comenzó en 2003 y durante la cual el delantero se convirtió en el máximo goleador histórico de Portugal. Pero ¿qué ocurrió realmente para que Cristiano Ronaldo decidiera marcharse?

¿Por qué Cristiano Ronaldo abandonó la selección de Portugal?

Todo comenzó el 27 de septiembre, durante el encuentro entre Portugal y Noruega correspondiente a la UEFA Nations League. Ronaldo permaneció en el banquillo durante los 90 minutos, una decisión técnica que, en principio, no tendría por qué haber provocado mayores consecuencias.

El problema, según explicó posteriormente el propio futbolista, fue que el entrenador Jorge Jesus le había comunicado que tendría participación en el partido. El futbolista calentó durante el encuentro, pero nunca recibió la indicación de ingresar al campo.

La situación se complicó cuando ambos sostuvieron conversaciones privadas para aclarar lo sucedido. De acuerdo con la versión del delantero, habían acordado que el técnico explicaría públicamente lo ocurrido, algo que finalmente no sucedió como él esperaba.

Para Cristiano, la controversia dejó de ser una cuestión de minutos de juego y se convirtió en un problema de confianza.

El 30 de septiembre, después de una conferencia de prensa de Jorge Jesus, el capitán decidió abandonar la concentración de Portugal en Copenhague, antes del partido contra Dinamarca.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre su conflicto con Jorge Jesus?

El 6 de octubre, el delantero publicó un extenso comunicado para explicar su decisión. En él relató las conversaciones que había mantenido con el entrenador y aseguró que se sintió decepcionado por el incumplimiento de los acuerdos entre ambos.

Ronaldo sostuvo que nunca había exigido ser titular ni jugar por encima de las decisiones del cuerpo técnico. También reconoció que su reacción después del encuentro contra Noruega no había sido la adecuada, especialmente por no acercarse a saludar a los aficionados.

El futbolista admitió que abandonar la concentración fue un error y ofreció disculpas a sus compañeros y seguidores. Sin embargo, mantuvo su postura respecto a lo ocurrido con el entrenador.

En aquel momento, Cristiano todavía contemplaba regresar al equipo nacional después de cumplir la sanción correspondiente.

¿Qué sanción recibió Cristiano Ronaldo por abandonar la concentración?

La Federación Portuguesa de Fútbol abrió un procedimiento disciplinario contra el delantero y, el 19 de octubre, anunció una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros.

El organismo consideró que Ronaldo había incumplido sus obligaciones al abandonar la concentración sin autorización previa, aunque también tomó en cuenta su trayectoria y su colaboración para esclarecer los hechos.

La posibilidad de verlo nuevamente con Portugal seguía abierta. De hecho, el delantero apareció en la preconvocatoria para los compromisos internacionales de noviembre, una señal de que su relación con la selección todavía podía continuar.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo al anunciar su retiro de Portugal?

Este 5 de noviembre, Cristiano Ronaldo compartió un mensaje de despedida en el que confirmó que había llegado el momento de cerrar su etapa como seleccionado nacional.

El futbolista habló del significado de representar a Portugal y agradeció a quienes lo acompañaron desde su debut, incluidos sus compañeros, entrenadores, familiares y aficionados.

También hizo referencia a la camiseta número 7, que durante más de dos décadas se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del fútbol portugués.

Aunque su decisión llega semanas después de la polémica con Jorge Jesus, Ronaldo no señaló ese desacuerdo como la única causa de su retiro.

¿Cristiano Ronaldo se retira definitivamente del fútbol?

La despedida de Cristiano Ronaldo corresponde únicamente a su participación con la selección portuguesa. Su carrera a nivel de clubes continúa con el Al Nassr de Arabia Saudita.

A los 41 años, el delantero deja una trayectoria internacional marcada por la conquista de la Eurocopa de 2016 y dos títulos de la UEFA Nations League, en 2019 y 2025. También participó en seis Copas del Mundo y estableció récords de goles y apariciones con su selección.

Su salida representa un cambio generacional para Portugal, que deberá comenzar una nueva etapa sin el futbolista que durante más de veinte años fue su principal referente.

Cristiano Ronaldo se despide de la selección con una colección de títulos y récords, pero también con una última controversia que convirtió su adiós en uno de los acontecimientos más comentados del fútbol internacional.