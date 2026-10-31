Canelo Álvarez en Arabia Saudita: cuándo es su próxima pelea, contra quién y dónde verla

El Canelo Álvarez está listo para protagonizar una nueva noche de boxeo en Arabia Saudita. En esta pelea, el mexicano buscará recuperar su lugar entre los campeones mundiales después de más de un año alejado de las competencias profesionales.

El enfrentamiento forma parte de la función México vs. The World, que reunirá a destacados boxeadores mexicanos y rivales internacionales en Riad. Para Canelo, la velada representa una oportunidad de regresar a la cima de la división supermediana y comenzar una nueva etapa en su carrera.

¿Cuándo es la pelea de Canelo Álvarez en Arabia Saudita?

La pelea de Canelo Álvarez está programada para el sábado 31 de octubre de 2026 en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita. La fecha fue confirmada por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), organismo que también anunció que estará en juego su campeonato mundial de peso supermediano.

El combate será el evento principal de una cartelera internacional que comenzará horas antes y contará con la participación de otros boxeadores mexicanos.

¿Contra quién peleará Canelo Álvarez?

El rival del mexicano será Christian Mbilli, boxeador nacido en Camerún que representa a Francia y desarrolla su carrera profesional en Canadá.

Mbilli llega como campeón mundial supermediano del CMB, con un récord de 29 victorias, un empate y ninguna derrota, además de 24 triunfos por nocaut.

Por su parte, Canelo cuenta con 63 victorias, tres derrotas y dos empates, una trayectoria que incluye títulos mundiales en cuatro divisiones. El encuentro está pactado a 12 asaltos y enfrentará la experiencia del mexicano con el estilo ofensivo de un campeón que buscará conservar su cinturón.

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¿A qué hora será la pelea de Canelo Álvarez en México?

La función comenzará aproximadamente a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la pelea estelar está prevista para la tarde. Algunos medios sitúan el combate del Canelo Álvarez alrededor de las 15:00 horas y otros cerca de las 18:00 horas, por lo que el horario exacto todavía debe confirmarse.

La hora de inicio también puede variar dependiendo de la duración de las peleas anteriores.

¿Dónde ver la pelea de Canelo Álvarez en vivo?

Los aficionados podrán seguir el enfrentamiento a través de DAZN, plataforma que ofrecerá la función internacional bajo su modalidad de pago por evento.

En México también está anunciada una transmisión por televisión abierta, aunque esta podría tener un horario distinto al de la señal internacional. Se recomienda consultar la programación definitiva de ambas plataformas antes del inicio del evento.

¿Qué título estará en juego en la pelea de Canelo?

El combate tendrá como premio el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, actualmente en poder de Christian Mbilli.

Para Canelo, conquistar el cinturón significaría recuperar uno de los títulos más importantes de una división en la que anteriormente logró convertirse en campeón indiscutido.

Su regreso ocurre después de la derrota que sufrió ante Terence Crawford en septiembre de 2025, por lo que esta pelea representa una oportunidad de volver a conquistar un campeonato mundial.

¿Qué otros boxeadores mexicanos pelearán en Arabia Saudita?

La cartelera México vs. The World contará con otros enfrentamientos destacados:

Jaime Munguía contra Nikita Zon.

Rafael “Divino” Espinoza contra Lorenzo Parra.

Lindolfo Delgado contra Arthur Biyarslanov.

Alan David Picasso contra Carl Martin.

La presencia de estos peleadores convierte la función en una importante plataforma internacional para el boxeo mexicano.