Serie Mundial de Beisbol 2026: Ellos son los mexicanos que disputarán

El clásico de otoño está con todo, y en gran medida gracias al talento mexicano, pues esta vez, tanto el campeón de la Liga Americana, los Tampa Bay Rays, como sus contraparte de la Liga Nacional, Milwaukee Brewers, disputarán el cotizado trofeo que los apretará como los campeones de la Serie Mundial de Beisbol 2026.

Tras una exitosa temporada, ambas escuadras buscarán coronar este año de emociones con el máximo título de este deporte a nivel global, lo que tiene emocionados a ambas aficiones, pero, además de Florida y Milwaukee, hay otra entidad que seguirá aún más de cerca esta final; nuestro país.

Como país beisbolero, la historia de los mexicanos y las Grandes Ligas, es cercana, pero esta vez lo es aún más a partir de este viernes 23 de octubre, los jugadores Jonathan Aranda, Manuel Rodríguez, JoJo Romero y Joey Ortiz, nos representarán en la cancha.

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Jonathan Aranda es originario de Tijuana, tiene 28 años y se desempeña como primera base de las Matarratas de Tampa Bay. En las canchas mexicanas ha defendido los colores de Yaquis de Ciudad Obregón, en Sonora, en la Liga Mexicana del Pacífico.

Manuel Rodríguez, también del equipo de Florida, nació hace 30 años en Mérida, Yucatán. Tampa no es su primer equipo en las Grandes Ligas, pues también ha estado con los Chicago Cubs. En nuestro país ha formado parte de la escuadra de Leones de Yucatan, en la Liga Mexicana.

Aunque nació en Camarillo, California, JoJo Romero se siente 100% mexicano. El lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, que anteriormente fue fichado por Los Cardenales de San Luis y Phillies de Philadelphia, cumplió 30 años el mes pasado.

Joey Ortiz, de 28 años, juega también para Milwaukee, pero como tercera base y parador en corto. Su debut en Grandes Ligas fue en 2023, con los Orioles de Baltimore. Nació en Garden Grove, California, de padres mexicanos.

