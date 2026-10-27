¿Quién era Antoine de Massy, el familiar de Alberto II de Mónaco que murió a los 29 años?

La familia principesca de Mónaco atraviesa un momento de duelo tras la muerte de Antoine de Massy, quien falleció a los 29 años en circunstancias que aún investigan las autoridades del Principado. El joven, nieto de la princesa Antonieta y miembro de la familia Grimaldi, fue encontrado sin vida el domingo 25 de octubre en una zona ajardinada próxima al bulevar de Larvotto, detrás de Villa Sauber.

La noticia fue confirmada por el Palacio del Príncipe mediante un comunicado en el que Alberto II y la princesa Charlène expresaron sus condolencias a los familiares y seres queridos de Antoine. Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer qué ocurrió.

Antoine no desempeñaba un papel institucional destacado en la vida pública del Principado. Instagram @antoinedemassy

¿Qué se sabe de la muerte de Antoine de Massy?

De acuerdo con información publicada por medios locales y agencias internacionales, el cuerpo de Antoine fue localizado en un jardín de Mónaco la noche del domingo 25 de octubre. La ausencia del joven en un almuerzo familiar previsto para ese día habría alertado a sus allegados, uno de los cuales acudió a las autoridades.

La Fiscalía del Principado abrió una investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento. El lunes se informó de la detención de un hombre en el marco de las primeras pesquisas; sin embargo, las autoridades no han establecido públicamente que esa persona sea responsable de la muerte.

Según información difundida por Reuters el 27 de octubre, la Fiscalía señaló que todas las hipótesis permanecen abiertas, incluida la posibilidad de un accidente. Hasta el momento, no se ha hecho pública una causa definitiva del fallecimiento.

¿Quién era Antoine de Massy y cuál era su vínculo con Alberto II?

Antoine de Massy era hijo del barón Christian de Massy y de Cécile Gelabale, además de nieto de la princesa Antonieta de Mónaco, hermana mayor del príncipe Rainiero III, padre del actual soberano.

Su historia familiar lo vinculaba directamente con la dinastía Grimaldi. Su padre, Christian de Massy, es primo hermano de Alberto II, por lo que Antoine pertenecía a una generación posterior dentro de la familia. Diversos medios lo describen como primo segundo del príncipe.

Aunque Antoine no desempeñaba un papel institucional destacado en la vida pública del Principado, formaba parte de una familia estrechamente ligada a la historia y a los círculos sociales de Mónaco.

Antoine era hijo de un primo hermano del príncipe Alberto. Instagram @antoinedemassy

El mensaje de Alberto II y la princesa Charlène

Tras conocerse la noticia, el Palacio del Príncipe difundió un comunicado en nombre de Alberto II y Charlène para expresar su pesar por la pérdida.

“Sus Altezas Serenísimas el príncipe Alberto II y la princesa Charlène han recibido con tristeza la noticia del fallecimiento de Antoine de Massy, de 29 años, nieto de la princesa Antonieta, hermana mayor del príncipe Rainiero III”, señaló el mensaje.

El texto también destacó una de las grandes pasiones del joven: el tenis, un deporte que tiene una historia especial dentro de la familia principesca. La pareja expresó su solidaridad con los familiares y seres queridos de Antoine en estas circunstancias dolorosas.

Una pasión por el tenis ligada a su historia familiar

El tenis ocupó un lugar importante en la vida de Antoine desde su infancia. En una entrevista concedida a L’Uomo Vogue en 2012, contó que su padre lo había iniciado en este deporte cuando tenía apenas tres años. Entre sus referentes estaba Novak Djokovic y uno de sus sueños era representar algún día a Mónaco en los Juegos Olímpicos.

Su pasión también tenía raíces familiares. Su tía, Elizabeth-Ann de Massy, presidió la Federación Monegasca de Tenis y el Monte-Carlo Country Club hasta su fallecimiento en 2020. Posteriormente, su prima Mélanie-Antoinette de Massy asumió responsabilidades al frente de ambas instituciones, vinculadas a la organización y promoción del tenis en el Principado.

La muerte de Antoine ha generado conmoción en su entorno familiar y en Mónaco. Mientras Alberto II y Charlène acompañan a sus seres queridos en el duelo, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos. Por ahora, las circunstancias exactas de su fallecimiento permanecen sin determinar.