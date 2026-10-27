Noah Wyle, elegido el hombre más sexy del mundo en 2026: ¿quién es el protagonista de The Pitt?

Recordemos que durante años, Noah Wyle fue el rostro del médico joven que intentaba encontrar su lugar en una sala de urgencias, pero tres décadas después, regresó al mismo universo televisivo, con más experiencia y una versión que ha atraído aún más.

Ahora, a sus 55 años, el intérprete estadounidense vuelve a ser noticia al ser elegido el hombre más sexy del mundo en 2026 por la revista People. Un reconocimiento que encuentra al actor en una etapa particularmente llena de éxito gracias a su regreso a los dramas médicos con The Pitt, una de las series más premiadas de los últimos años.

¿Por qué Noah Wyle fue elegido el hombre más sexy del mundo en 2026?

El atractivo de Noah Wyle no solamente es exclusivamente de su apariencia, a diferencia de otras estrellas, el actor ha cautivado por su encanto discreto y su tan marcado sentido del humor, una personalidad reservada y la naturalidad con la que se desenvuelve frente a las cámaras.

Gracias a la serie The Pitt, volvió a renovar su popularidad, por lo que se ha vuelto el centro de la conversación televisiva y confirmó que su relación con el público continúa siendo tan sólida como hace treinta años.

Sin duda, Wyle representa esa masculinidad actual que ha evolucionado con los años.

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¿Quién es Noah Wyle y cuántos años tiene?

Nació el 4 de junio de 1971 en Hollywood, California. Noah Strausser Speer Wyle es su nombre completo; actualmente tiene 55 años y cuenta con una larga trayectoria artística. Alcanzó un reconocimiento internacional en 1994, cuando se integró al elenco de ER, la serie médica que se convirtió en uno de los grandes fenómenos televisivos de los noventa.

En esa producción interpretó a John Carter, un estudiante de medicina cuya evolución profesional y personal se convirtió en uno de los principales hilos narrativos. El personaje tuvo gran desarrollo, que creció frente a millones de espectadores.

Ha sido nominado cinco veces en los premios Emmy y lo posicionó entre los actores más destacados de su generación.

¿Quién es la esposa de Noah Wyle?

El actor procura tener una vida personal fuera del foco público. Desde 2014 está casado con Sara Wells, actriz y artista con quien tiene una hija, Frances Harper, nacida en 2015.

También es papá de Owen y Auden, fruto de su matrimonio anterior con Tracy Warbin.

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A pesar de mantener a su familia lejos de la exposición mediática, en algunas ocasiones ha compartido la importancia que tiene en su vida familiar, así como llegar a algunas alfombras rojas con su esposa.

¿Quiénes han sido los hombres más sexys del mundo según People?

Entre los ganadores más recientes destacan: