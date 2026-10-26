Charles Leclerc se prepara para regresar a la Ciudad de México con motivo del Gran Premio de México 2026, que se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Nacido el 16 de octubre de 1997 en Montecarlo, Mónaco, el piloto de Ferrari se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la Fórmula 1. Sin embargo, lejos de los circuitos, su vida está marcada por la música, la familia y distintas pasiones que revelan una faceta más personal.

1. Charles Leclerc es pianista y compositor

Durante la pandemia comenzó a perfeccionar su técnica y descubrió en la música una manera de relajarse y desconectarse de las competencias. En 2023 lanzó sus primeras composiciones instrumentales, inspiradas en los Grandes Premios de Australia, Miami y Mónaco.

Un año después, sorprendió al publicar DREAMERS, un EP de cuatro piezas creado junto al reconocido pianista francés Sofiane Pamart. El piloto ha explicado que sus melodías, generalmente de carácter melancólico, reflejan sus emociones y experiencias. Una pasión que demuestra que su talento no se limita a los circuitos.

¡Charles Leclerc sorprende tocando el piano! El piloto de Ferrari muestra una nueva faceta IG: charles_leclerc

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2. Su perro Leo es protagonista de su compromiso y boda con Alexandra Saint Mleux

En noviembre de 2025, Charles Leclerc anunció su compromiso con Alexandra Saint Mleux, con quien mantiene una relación desde 2023. Uno de los detalles más tiernos del anuncio fue la participación de Leo, su perro salchicha, quien apareció en las fotografías con una placa que hacía referencia a la propuesta de matrimonio. Además, en el día de su boda, la pareja compartió imágenes de la celebración, donde Leo volvió a conquistar a las redes sociales.

Cinco cosas que no sabías de Charles Leclerc: antes de su regreso a México en 2026 IG: @charles_leclerc

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3. Charles Leclerc se convirtió en el segundo piloto más joven de Ferrari, después de un mexicano

En 2019, Charles Leclerc cumplió uno de sus mayores sueños al convertirse en piloto oficial de Ferrari con apenas 21 años. Su llegada lo convirtió en el segundo piloto más joven en competir para la escudería italiana, únicamente detrás del mexicano Ricardo Rodríguez, quien debutó con Ferrari en el Gran Premio de Italia de 1961, a los 19 años y 208 días.

Un dato que conecta la historia del piloto monegasco con México y que cobra especial relevancia antes de su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez, circuito que lleva el nombre de Ricardo y su hermano Pedro Rodríguez.

Charles Leclerc es el segundo piloto más joven de Ferrari, después de un mexicano: 5 datos que no sabías IG: @charles_leclerc

4. Charles Leclerc estuvo a punto de abandonar el automovilismo por problemas económicos

Aunque nació y creció en Mónaco, uno de los lugares asociados con el lujo y las grandes fortunas, Charles Leclerc no provenía de una familia especialmente adinerada.

Su padre, Hervé Leclerc, había competido en categorías inferiores del automovilismo, mientras que su madre, Pascale, trabajaba como peluquera. Ambos realizaron importantes sacrificios económicos para impulsar las carreras de sus hijos.

En una entrevista con la Fórmula 1, Charles recordó que su padre ya no podía financiar su participación en el karting y que, sin apoyo económico, tendría que abandonar las competencias. Su futuro cambió cuando Nicolas Todt comenzó a respaldarlo en 2011, ayudándolo a conseguir patrocinadores y continuar su formación.

Los problemas económicos también afectaron a su hermano menor, Arthur, quien tuvo que interrumpir su carrera durante varios años porque la familia no podía financiar la participación de ambos.

Charles Leclerc: los problemas económicos que casi lo obligan a abandonar la Fórmula 1 IG: @charles_leclerc

5. Charles Leclerc está casado con Alexandra Saint Mleux, quien tiene raíces mexicanas

La conexión de Charles Leclerc con México va más allá de la Fórmula 1. En febrero de 2026, el piloto de Ferrari contrajo matrimonio con Alexandra Saint Mleux, influencer y apasionada del arte con ascendencia mexicana por parte de su madre, originaria de Cancún.

La pareja comenzó su relación en 2023 y anunció su compromiso en noviembre de 2025. Alexandra, quien estudió Historia del Arte en la École du Louvre de París, también ha impulsado proyectos filantrópicos destinados a apoyar la educación y el acceso al arte de niños mexicanos. Una historia que hace todavía más especial el regreso del piloto monegasco al Gran Premio de México 2026.

Cinco cosas que no sabías de Charles Leclerc antes de su regreso a México en 2026 IG: @charles_leclerc

¿Cuándo regresa Charles Leclerc a México en 2026?

El piloto de Ferrari volverá al Autódromo Hermanos Rodríguez para disputar el Gran Premio de la Ciudad de México, programado del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026. La carrera principal se celebrará el domingo 1 de noviembre, cuando Leclerc buscará sumar un nuevo resultado destacado en un circuito donde ha conseguido importantes actuaciones en temporadas anteriores.