El pasado 24 de octubre de 2026, Kris Jenner convirtió la alfombra roja del Festival de Cine de Roma, en un homenaje al viejo Hollywood al lucir la histórica capa de Escorpio que perteneció a Elizabeth Taylor y que está valuada en más de 70 mil dólares.

La prenda la usó durante la presentación de la segunda temporada de la serie ‘Todas las de la ley’, donde su hija Kim Kardashian forma parte del elenco protagonista; sin embargo, su elección no sólo destacó por su valor histórico, también por la historia que la une a Grace Kelly, princesa de Mónaco.

Así es la capa Escorpio de Elizabeth Taylor que ahora pertenece a Kris Jenner

La histórica capa Escorpio está confeccionada en tela de terciopelo negra con capucha, forro de seda color marfil y dos escorpiones decorados con pedrería sobre el pecho, una creación de la casa de alta costura italiana Tiziani Roma, que se convirtió en una pieza emblemática después de que Elizabeth Taylor la llevara en 1969.

Jenner la llevó puesta sobre un vestido blanco largo y guantes del mismo color, que combinó con joyería de diamantes, una propuesta que según expertos, evoca la elegancia dramática de las grandes estrellas del Cine de Oro en Hollywood.

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Kris Jenner luce la histórica capa de Escorpio de Elizabeth Taylor valuada en más de 70 mil dólares Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

La historia detrás de la capa Escorpio de Elizabeth Taylor

La historia de esta prenda se remonta al 15 de noviembre de 1969, cuando la princesa Grace de Mónaco celebró su cumpleaños número 40 con una fiesta temática conocida como Scorpion Ball, que pretendía rendir homenaje a su signo zodiacal, Escorpio.

A la fiesta solo podían asistir personas del signo Escorpio o quienes acudieran acompañadas de alguien nacido bajo este signo. Aunque Elizabeth Taylor era Piscis, tenía la Luna en Escorpio, mientras que su entonces esposo, Richard Burton, sí compartía el signo zodiacal con la princesa Grace.

Para la ocasión, la actriz eligió la capa diseñada por Tiziani Roma, y completó su atuendo con una espectacular joya de diamantes que contribuyó a consolidar la imagen de opulencia asociada a sus apariciones públicas.

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Elizabeth Taylor luce la capa Escorpio en el Escorpio Ball de Grace kelly Bettmann/Bettmann Archive

Décadas después, la capa de Escorpio volvió a llamar la atención durante una subasta de la colección personal de Taylor organizada por Christie’s en 2011, alcanzando los 74 mil 500 dólares.

Además, se ha especulado sobre una posible participación de Karl Lagerfeld en su creación, pues el diseñador colaboraba con Tiziani Roma durante aquella época; sin embargo, su autoría no está confirmada.

Kim Kardashian usó la capa Escorpio en la segunda temporada de ‘Todas las de la ley’

En el tráiler de la próxima temporada de la serie, Kim Kardashian luce la histórica capa junto al diamante Taylor-Burton de 69.42 quilates, montado en un collar personalizado de Cartier, y el anillo de diamantes Krupp, y completa el look vintage con un moño elegante y maquillaje de efecto natural.

“Un dato curioso sobre la capa que lleva mi madre”, escribió Kardashian en sus historias de Instagram junto a una fotografía de ambas durante la proyección de la serie en Italia. “Perteneció a Elizabeth Taylor y ahora es propiedad de mi madre, quien amablemente me la prestó para usarla en All’s Fair”.

“Cuando Ryan Murphy escuchó la historia de Elizabeth Taylor y cómo llevó esta capa al Escorpio Ball organizado por Grace Kelly, naturalmente, se aseguró de escribir un episodio en el que Allura Grant organiza su propio baile”, continuó. “Soy la chica más afortunada por haber podido pedírsela prestada a mi madre”.

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