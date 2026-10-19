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Barbara Palvin regresa a la pasarela de Victoria’s Secret seis semanas después de dar a luz a su primera hija

La modelo húngara volvió a desfilar para Victoria’s Secret en Los Ángeles, poco más de un mes después de convertirse en mamá junto a su esposo, el actor Dylan Sprouse, quien estuvo presente para apoyarla.

Octubre 19, 2026 • 
Tania Franco
Barbara Palvin regresa a la pasarela de Victoria’s Secret seis semanas después de dar a luz a su primera hija

Barbara Palvin regresa a la pasarela de Victoria’s Secret seis semanas después de dar a luz a su primera hija

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria’s Secret

Barbara Palvin protagonizó uno de los momentos más comentados del Victoria’s Secret Fashion Show 2026. La modelo húngara regresó a la pasarela el pasado 18 de octubre en Los Ángeles, apenas seis semanas después de dar a luz a su primera hija, Sylvie, fruto de su matrimonio con el actor Dylan Sprouse.

La modelo, de 33 años, deslumbró con distintos looks durante el desfile, entre ellos un conjunto rosa de encaje. Su participación marcó un momento especial en su carrera, al coincidir con una nueva etapa de su vida personal.

Barbara Palvin regresa a la pasarela de Victoria’s Secret seis semanas después de dar a luz a su primera hija

Barbara Palvin regresa a la pasarela de Victoria’s Secret seis semanas después de dar a luz a su primera hija

Frazer Harrison/Getty Images for Victoria’s Secret

Barbara Palvin vuelve a Victoria’s Secret después de convertirse en mamá

El pasado 7 de septiembre, Barbara Palvin y Dylan Sprouse dieron la bienvenida a su primera hija, aunque fue hasta el 28 de septiembre cuando compartieron públicamente la noticia.

Barbara Palvin vuelve a Victoria’s Secret después de convertirse en mamá

Barbara Palvin vuelve a Victoria’s Secret después de convertirse en mamá

IG: @BarbaraPalvin

Poco más de un mes después del nacimiento, Palvin volvió a formar parte del icónico desfile de Victoria’s Secret, firma con la que ha trabajado durante varios años y para la que también desfiló en 2025. En declaraciones a People, la modelo habló sobre su nueva etapa como madre y reconoció que las primeras semanas han estado llenas de emociones. También destacó el apoyo que recibió de la marca durante su regreso al trabajo.

Barbara Palvin regresa a la pasarela de Victoria’s Secret seis semanas después de dar a luz a su primera hija

Barbara Palvin regresa a la pasarela de Victoria’s Secret seis semanas después de dar a luz a su primera hija

Anna Webber/Getty Images for Victoria’s Secret

Dylan Sprouse apoya a Barbara Palvin durante su regreso a la pasarela

Uno de los momentos más especiales de la noche fue la presencia de Dylan Sprouse entre los asistentes al desfile. El actor, con quien Barbara contrajo matrimonio en 2023, celebró su participación desde el público y se levantó para aplaudirla mientras recorría la pasarela.

Dylan Sprouse apoya a Barbara Palvin en la pasarela de Victoria’s Secret

Dylan Sprouse apoya a Barbara Palvin en la pasarela de Victoria’s Secret

Kevin Mazur/Kevin Mazur/Getty Images for Victoria’s Secret

La pareja, que ha compartido distintos momentos de su relación públicamente, vive ahora una nueva etapa tras el nacimiento de su primera hija. El regreso de Barbara Palvin al Victoria’s Secret Fashion Show 2026 fue un gran momento en su trayectoria profesional después de convertirse en madre.

Barbara Palvin Dylan Dylan Sprouse

Dylan Sprouse
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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