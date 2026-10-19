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Dylan Sprouse
Dylan Sprouse
Dylan Sprouse es el hermano de Cole Sprouse, conocidos por su programa Zach y Cody: Gemelos en Acción.
Moda
Barbara Palvin regresa a la pasarela de Victoria’s Secret seis semanas después de dar a luz a su primera hija
La modelo húngara volvió a desfilar para Victoria’s Secret en Los Ángeles, poco más de un mes después de convertirse en mamá junto a su esposo, el actor Dylan Sprouse, quien estuvo presente para apoyarla.
Octubre 19, 2026
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Tania Franco