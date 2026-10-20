¡Se equivocaron de gemelo! Dylan Sprouse revela qué felicitan a Cole tras el nacimiento de su hija

Dylan Sprouse compartió una divertida anécdota sobre las constantes confusiones que protagoniza con su hermano gemelo, Cole Sprouse. Aunque ambos han construido carreras independientes, su parecido físico continúa provocando situaciones inesperadas, especialmente ahora que Dylan se ha convertido en papá.

Durante una reciente conversación con Amanda Hirsch, el actor reveló que algunas personas se acercan a Cole en las calles de Nueva York para felicitarlo por el nacimiento de Sylvie, la primera hija de Dylan y Barbara Palvin.

Cole está recibiendo felicitaciones por haber tenido un bebé. Dylan Sprouse

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Además de compartir esta anécdota, Dylan habló con cariño y sentido del humor sobre su relación con Barbara Palvin, con quien contrajo matrimonio en julio de 2023.

¿Qué iba a hacer? No iba a encontrar a alguien mejor que Bar. Mis antepasados me habrían maldecido si no hubiera aprovechado lo mejor que tenía. Dylan Sprouse

La pareja anunció públicamente la llegada de Sylvie el 28 de septiembre de 2026. Posteriormente, Dylan reveló el nombre de su hija durante el pódcast Wildmen, donde también compartió su emoción por convertirse en padre por primera vez.

Por su parte, Barbara Palvin retomó recientemente su carrera en las pasarelas al participar en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026, celebrado el 18 de octubre en Los Ángeles, apenas seis semanas después de dar a luz. Dylan estuvo presente para apoyarla en este importante momento profesional.