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¡Se equivocaron de gemelo! Dylan Sprouse revela qué felicitan a Cole tras el nacimiento de su hija

El actor compartió entre risas cómo su hermano gemelo recibe felicitaciones por el nacimiento de Sylvie, su primera hija con Barbara Palvin, y habló sobre su relación con la modelo.

Octubre 20, 2026 • 
Tania Franco
¡Se equivocaron de gemelo! Dylan Sprouse revela qué felicitan a Cole tras el nacimiento de su hija

¡Se equivocaron de gemelo! Dylan Sprouse revela qué felicitan a Cole tras el nacimiento de su hija

Leon Bennett/Getty Images

Dylan Sprouse compartió una divertida anécdota sobre las constantes confusiones que protagoniza con su hermano gemelo, Cole Sprouse. Aunque ambos han construido carreras independientes, su parecido físico continúa provocando situaciones inesperadas, especialmente ahora que Dylan se ha convertido en papá.

Durante una reciente conversación con Amanda Hirsch, el actor reveló que algunas personas se acercan a Cole en las calles de Nueva York para felicitarlo por el nacimiento de Sylvie, la primera hija de Dylan y Barbara Palvin.

Cole está recibiendo felicitaciones por haber tenido un bebé.
Dylan Sprouse
Barbara Palvin confiesa que no ha disfrutado su embarazo: “A veces me siento culpable”

WWD/WWD via Getty Images

Además de compartir esta anécdota, Dylan habló con cariño y sentido del humor sobre su relación con Barbara Palvin, con quien contrajo matrimonio en julio de 2023.

¿Qué iba a hacer? No iba a encontrar a alguien mejor que Bar. Mis antepasados me habrían maldecido si no hubiera aprovechado lo mejor que tenía.
Dylan Sprouse

La pareja anunció públicamente la llegada de Sylvie el 28 de septiembre de 2026. Posteriormente, Dylan reveló el nombre de su hija durante el pódcast Wildmen, donde también compartió su emoción por convertirse en padre por primera vez.

Por su parte, Barbara Palvin retomó recientemente su carrera en las pasarelas al participar en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026, celebrado el 18 de octubre en Los Ángeles, apenas seis semanas después de dar a luz. Dylan estuvo presente para apoyarla en este importante momento profesional.

Dylan Barbara Palvin

Dylan Sprouse
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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