La modelo Barbara Palvin comparte las primeras fotos de su hija con Dylan Sprouse y habla del posparto

Barbara Palvin compartió un emotivo mensaje sobre su nueva etapa como mamá, acompañado de fotografías de su primera hija con el actor Dylan Sprouse, llamada Sylvie. La modelo habló con honestidad sobre los desafíos de la maternidad y su reciente regreso a las pasarelas de Victoria’s Secret.

Barbara Palvin habla de los retos de la maternidad

A través de Instagram, la modelo agradeció el apoyo de su familia, amigos y de Victoria’s Secret durante su recuperación posparto. Incluso reveló que, detrás del glamour del desfile, su equipo tuvo que coser protectores de lactancia en sus sostenes antes de salir a la pasarela.

Palvin también reflexionó sobre las dificultades que enfrentan muchas mujeres al regresar al trabajo poco después de dar a luz, especialmente aquellas que no cuentan con una licencia de maternidad remunerada.

Las madres merecen más tiempo, más apoyo y más opciones. Barbara Palvin

La modelo Barbara Palvin habla de los retos de la maternidad IG: @realbarbarapalvin

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Su nueva vida junto a Dylan Sprouse y su hija Sylvie

La modelo explicó que cada experiencia posparto es diferente y que las mujeres no deberían compararse. Confesó que, en su día a día, encontrar tiempo para ducharse o comer tranquilamente puede sentirse como un gran logro. También celebró la oportunidad de regresar al trabajo por decisión propia, aunque reconoció que no todas las madres tienen esa posibilidad.

La maternidad es difícil, hermosa, caótica, emotiva y vale muchísimo la pena. Barbara Palvin

Barbara Palvin comparte las primeras fotos de Dylan Sprouse siendo papá IG: @realbarbarapalvin

Barbara Palvin y Dylan Sprouse: su historia como padres

Barbara Palvin y Dylan Sprouse, quienes contrajeron matrimonio en julio de 2023 en Hungría, comenzaron una nueva etapa en su relación con la llegada de su primera hija, Sylvie. La pareja anunció que esperaba a su primer bebé el 14 de mayo de 2026, durante el Festival de Cine de Cannes, donde Palvin presumió su embarazo con un vestido azul. Meses después, el 7 de septiembre, nació su hija Sylvie, cuya llegada anunciaron públicamente el 28 de septiembre.

Apenas seis semanas después de dar a luz, Barbara regresó a las pasarelas de Victoria’s Secret, demostrando que su nueva etapa combina su carrera profesional con los desafíos de la maternidad, una experiencia que hoy comparte con honestidad y gratitud.