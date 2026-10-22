Kim Kardashian celebra su cumpleaños con un espectacular vestido rojo de Paco Rabanne

Anoche, Kim Kardashian celebró su cumpleaños número 46 rodeada de su familia en el restaurante de carnes Baldi, ubicado en el Waldorf Astoria Beverly Hills, y para la ocasión, eligió un conjunto de dos piezas de alta costura vintage, diseñado por el propio Paco Rabanne.

La celebración tuvo una atmósfera romántica, con una ambientación inspirada en un bosque encantado, iluminado por velas y arreglos de rosas en tonos rosa claro, y para el pastel, Kim optó por un diseño minimalista, cubierto de frambuesas frescas y decorado con sencillas velas blancas.

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¿Cuál fue el look que usó Kim Kardashian para celebrar su cumpleaños 46?

Aunque Olivier Rousteing aún no ha presentado su primera colección para Rabanne, seleccionó personalmente dos diseños de la colección de alta costura otoño-invierno 1995 para que la empresaria los luciera durante su cena de cumpleaños.

Kardashian llegó al restaurante con el look 21: un minivestido de malla verde con detalles de cristales, un escote pronunciado y una abertura alta, el conjunto destacó por su estética retrofuturista y se complementó con una pieza de malla adornada con grandes piedras en tono verde esmeralda.

La estrella de telerrealidad tenía preparado un segundo atuendo para la ocasión: el look 22 de la misma colección, una versión en color rojo de su primer vestido, y para completar el conjunto, eligió un tocado distinto, adornado con pequeños cabujones rojos, y añadió un llamativo colgante de cristal de grandes dimensiones.

¿Quiénes fueron los invitados a la fiesta de cumpleaños de Kim Kardashian?

La celebración del cumpleaños número 46 de Kim Kardashian reunió a varios integrantes de su famosa familia, entre los invitados estuvieron su madre, Kris Jenner, y sus hermanos Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Kylie Jenner y Rob Kardashian, quien hizo una poco habitual aparición pública junto a sus hermanas.

A través de las redes sociales, la matriarca de las Kardashian, dedicó un emotivo mensaje a Kim: “¡Feliz cumpleaños a mi Kimberly! Hay tantas cosas que me encantan de ti, pero una de mis favoritas es que no importa cuánto logres, nunca pierdes de vista lo que más importa. Siempre estás ahí para la gente que amas… Eres una mamá increíble y ver lo mucho que amas a tus bebés hace que mi corazón sea tan feliz. Soy muy bendecida de ser tu mamá”.

Por su parte, Kourtney y Khloé Kardashian compartieron imágenes de la celebración en sus historias de Instagram, mostrando algunos momentos de la velada familiar; sin embargo, la gran ausente fue Kendall, pues no fue vista en la reunión familiar, según los reportes publicados sobre el evento.